Polícia flagra 1.600 condutores com excesso de velocidade no Oeste do Paraná

A Polícia Rodoviária Estadual flagrou 1.600 condutores acima do limite de velocidade permitido nas rodovias da região Oeste do Paraná nos primeiros 15 dias de julho de 2026. Os números divulgados pela 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apontam uma média diária superior a 100 motoristas autuados.

As ações de fiscalização ocorrem diariamente com o uso de radares móveis em pontos estratégicos. A polícia prioriza os trechos que apresentam os maiores índices de sinistros de trânsito para tentar coibir o abuso de velocidade e diminuir as ocorrências graves.

De acordo com o BPRv, a maior parte das rodovias estaduais fiscalizadas na região possui pista simples e não conta com acostamento. Nesses trechos, o limite regulamentar de velocidade estabelecido pelas autoridades de trânsito é de 80 km/h.

Flagrantes de imprudência

A fiscalização constatou que a imprudência nas estradas envolve diferentes categorias de veículos, incluindo condutores de veículos de carga. Em uma das abordagens realizadas pelas equipes do batalhão, os policiais registraram uma motocicleta trafegando a mais de 200 km/h.

O comando da unidade rodoviária reforça que o policiamento diário busca preservar vidas nas estradas estaduais. Os dados de infrações confirmam a necessidade de manutenção das vistorias constantes para combater o comportamento de risco dos usuários.

As equipes policiais orientam os motoristas a respeitarem a sinalização das vias e planejarem as viagens com antecedência. A redução de velocidade nas rodovias é apontada pela corporação como o principal fator para evitar óbitos e ferimentos graves em colisões.

Com informações: Ponto da Notícia