Motociclista morre após 40 dias internado por acidente entre motos em Mundo Novo

Vítima de 51 anos sofreu traumatismo craniano grave após colisão registrada em junho e não resistiu aos ferimentos durante internação em Dourados.

Após 40 dias de internação, o motociclista Delmiro Gonçalves, de 51 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (15) em decorrência dos graves ferimentos sofridos em um acidente de trânsito ocorrido no dia 3 de junho, em Mundo Novo, município localizado na região de fronteira com o Paraguai.

De acordo com o boletim de ocorrência, Delmiro conduzia uma motocicleta Honda CG azul pela Rua Salvador quando acabou se envolvendo em uma colisão com outra motocicleta. Conforme as informações apuradas, a condutora do segundo veículo tentou realizar uma conversão à esquerda, momento em que a frente da moto conduzida pela vítima atingiu a traseira da outra motocicleta.

Com o impacto, ambos os motociclistas caíram na pista. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas e prestaram os primeiros socorros, encaminhando os envolvidos ao Hospital Municipal de Mundo Novo.

A condutora da outra motocicleta sofreu apenas ferimentos leves no pé esquerdo. Já Delmiro teve um grave traumatismo cranioencefálico, acompanhado de hemorragia intracraniana. Diante da gravidade do quadro clínico, ele foi transferido para o Hospital da Vida, em Dourados, onde permaneceu internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Mesmo após semanas de tratamento intensivo, o motociclista não resistiu às complicações provocadas pelo acidente e teve o óbito confirmado no início da tarde desta quarta-feira.

O caso deverá seguir sendo apurado pelas autoridades competentes para esclarecer todas as circunstâncias da colisão.

Com informações: Dourados News