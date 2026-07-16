Obras na Ponte Ayrton Senna alteram trânsito em Guaíra e Prefeitura reforça sinalização para balsa

As obras de recuperação da Ponte Ayrton Senna seguem em andamento e provocaram mudanças no trânsito de Guaíra. Para reduzir os impactos na mobilidade, o município definiu rotas alternativas, reforçará a sinalização viária e orienta motoristas sobre os principais acessos durante o período de intervenções.

Uma das principais medidas é o reforço da sinalização para o acesso à balsa do Porto Internacional, que passa a funcionar como rota alternativa, principalmente para caminhões que seguem em direção ao Paraguai. O trajeto tem início na BR-272, passa pela Avenida Barão do Rio Branco, em frente à 15ª Companhia de Infantaria Motorizada, segue pela Rua Bandeirantes e chega ao porto, nas proximidades do Centro Náutico Marinas.

A travessia funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, com duas balsas e saídas programadas em intervalos de aproximadamente uma hora.

Para os moradores que precisam se deslocar entre o Centro e os bairros, a orientação é utilizar preferencialmente a Praça Castelo Branco e os cruzamentos semaforizados do Jardim Santa Paula. Esses pontos contam com monitoramento da Guarda Municipal para organizar o fluxo de veículos durante as obras.

Outra alteração ocorre na Avenida Beira Rio, que permanece interditada diariamente, das 8h às 17h. Nesse período, o acesso é permitido apenas para veículos de emergência, caminhões das mineradoras, pescadores profissionais e guias de pesca que utilizam o Porto do Cano.

Segundo o município, as medidas buscam reduzir os transtornos provocados pelas obras e melhorar a fluidez do trânsito até a conclusão dos trabalhos.

OBRAS NA PONTE As obras de recuperação e modernização da Ponte Ayrton Senna seguem em andamento e são executadas pela Via Campo Concessionária de Rodovias, responsável pelo Lote 5 das Rodovias Integradas do Paraná. A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em cerca de 100 dias, com intervenções realizadas de segunda a quinta-feira, das 8h às 17h, período em que o trânsito opera no sistema Pare e Siga, com fluxo alternado em apenas uma das pistas. Nesta primeira etapa, as equipes executam a recuperação do pavimento, com a retirada da camada desgastada do asfalto e aplicação de um novo revestimento. Na sequência, serão realizados serviços de recuperação estrutural, incluindo a substituição das juntas de dilatação, recuperação do concreto, revitalização da iluminação, manutenção da drenagem e restauração das barreiras de proteção da ponte.

Com informações: Ponto da Notícia