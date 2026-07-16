Festa Julina convida toda a comunidade para uma tarde de cultura e diversão

A comunidade de Mundo Novo está convidada para participar da tradicional Festa Julina, que será realizada no dia 17 de julho, a partir das 16h, na Praça Oscar Zandavalli.

O evento contará com apresentações das crianças das creches do município, proporcionando momentos de integração, alegria e valorização da cultura popular. A programação é aberta ao público e promete reunir famílias para uma tarde especial de confraternização.