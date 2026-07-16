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    Festa Julina convida toda a comunidade para uma tarde de cultura e diversão

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    A comunidade de Mundo Novo está convidada para participar da tradicional Festa Julina, que será realizada no dia 17 de julho, a partir das 16h, na Praça Oscar Zandavalli.
    O evento contará com apresentações das crianças das creches do município, proporcionando momentos de integração, alegria e valorização da cultura popular. A programação é aberta ao público e promete reunir famílias para uma tarde especial de confraternização.
    A participação da comunidade é essencial para prestigiar o talento das crianças e fortalecer os laços entre a população e a comunidade escolar. Venha fazer parte dessa festa!
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