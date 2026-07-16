Governo de Mundo Novo fortalece rede de enfrentamento à violência contra a mulher

O Governo de Mundo Novo realizou uma reunião na tarde de terça-feira de alinhamento da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, conduzida pela prefeita Rosária Lucca Andrade e com a participação dos profissionais que atuam no atendimento às mulheres em situação de violência.

O encontro teve como objetivo avaliar o funcionamento da rede, identificar possíveis falhas e definir estratégias para fortalecer o atendimento, especialmente em preparação para as ações da campanha Agosto Lilás, voltada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher.

A prefeita Rosária destacou a importância da integração entre os serviços para garantir um atendimento mais ágil, humanizado e eficiente.