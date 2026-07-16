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    Governo de Mundo Novo fortalece rede de enfrentamento à violência contra a mulher

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O Governo de Mundo Novo realizou uma reunião na tarde de terça-feira de alinhamento da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, conduzida pela prefeita Rosária Lucca Andrade e com a participação dos profissionais que atuam no atendimento às mulheres em situação de violência.
    O encontro teve como objetivo avaliar o funcionamento da rede, identificar possíveis falhas e definir estratégias para fortalecer o atendimento, especialmente em preparação para as ações da campanha Agosto Lilás, voltada à conscientização e ao combate à violência contra a mulher.
    A prefeita Rosária destacou a importância da integração entre os serviços para garantir um atendimento mais ágil, humanizado e eficiente.
    Mundo Novo conta com uma rede de apoio estruturada, que atua tanto na prevenção quanto no acolhimento e encaminhamento de mulheres vítimas de violência, reafirmando o compromisso da administração municipal com a proteção, o respeito e a garantia dos direitos das mulheres.
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