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    Invista em você: inscrições abertas para o curso gratuito de Qualidade de Vida e Saúde Mental

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O Governo de Mundo Novo, por meio do Centro de Qualificação Profissional, em parceria com o SENAR/MS e o Sindicato Rural, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Qualidade de Vida e Saúde Mental.
    A capacitação será realizada nos dias 24 e 25 de agosto, no Centro de Qualificação Profissional, e representa mais uma oportunidade para a população ampliar conhecimentos e investir no desenvolvimento pessoal e na qualidade de vida.
    As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (67) 99350-3223. As vagas são limitadas.
    O Centro de Qualificação segue promovendo cursos gratuitos em parceria com o SENAR/MS e o Sindicato Rural, reafirmando o compromisso do Governo de Mundo Novo com a qualificação profissional, a geração de oportunidades e o bem-estar da população.
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