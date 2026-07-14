Invista em você: inscrições abertas para o curso gratuito de Qualidade de Vida e Saúde Mental

O Governo de Mundo Novo, por meio do Centro de Qualificação Profissional, em parceria com o SENAR/MS e o Sindicato Rural, está com inscrições abertas para o curso gratuito de Qualidade de Vida e Saúde Mental.

A capacitação será realizada nos dias 24 e 25 de agosto, no Centro de Qualificação Profissional, e representa mais uma oportunidade para a população ampliar conhecimentos e investir no desenvolvimento pessoal e na qualidade de vida.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (67) 99350-3223. As vagas são limitadas.