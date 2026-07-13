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    Vereadores Richardson e Kaudi solicitam melhorias para o Parque Infantil Lavínia Veiga

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Os vereadores Richardson e Kaudi apresentaram, no último dia 5 de julho, uma indicação à prefeita Rosária Lucca Andrade solicitando melhorias para o Parque Infantil Lavínia Veiga, com o objetivo de oferecer mais conforto, segurança e qualidade aos frequentadores do espaço.

    Entre os pedidos está a instalação de toldos tensionados para proporcionar áreas de sombra, após a Secretaria Municipal de Meio Ambiente realizar a retirada de árvores condenadas que apresentavam risco de queda e poderiam causar acidentes.

    Além disso, os parlamentares solicitaram o plantio de novas árvores para recompor a arborização do parque e reforçaram uma indicação apresentada em outubro de 2025, que prevê a construção de banheiros e a instalação de bebedouros com água potável no local.

    Em resposta à solicitação, a prefeita Rosária Lucca Andrade informou que as melhorias para o Parque Infantil Lavínia Veiga já estão incluídas no planejamento da Administração Municipal e que a execução das ações deverá ocorrer em breve, atendendo às demandas apresentadas pelos vereadores e proporcionando uma estrutura ainda melhor para as famílias que utilizam o espaço de lazer.

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