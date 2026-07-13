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    Inscrições para o Fies do segundo semestre começam na terça-feira

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Candidatos têm até o dia 17 para se inscrever no portal de acesso

    Pedro Peduzzi – Repórter da Agência Brasil – Publicado em 13/07/2026 – 12:08

    Começam nesta terça-feira (14) as inscrições para o processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2026. Os interessados em participar do certame têm até o dia 17 para, via internet, fazer a inscrição no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.O Fies financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) do MEC.

    Prioritariamente, o programa beneficia estudantes que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil.

    Vagas

    Ao todo, o MEC oferece mais de 112 mil vagas para o Fies em 2026, considerando as oportunidades do primeiro e segundo semestre, sendo 67.301 vagas no primeiro, e 44.867 no segundo.

    Além das vagas do segundo semestre, o MEC ainda ofertará todas as vagas eventualmente não ocupadas até o limite do total definido para este ano.

    Regras de carência

    Uma resolução publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (13) pelo Ministério da Fazenda e pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) alterou algumas das regras de carência apresentadas anteriormente.

    Pela norma anterior, a carência abrangia tanto o principal quanto os juros da dívida e era vedada a capitalização desses juros. Com a Resolução CMN nº 5.328, a carência passou a valer apenas para o principal, e os juros que não forem pagos nesse período podem ser incorporados ao saldo devedor.

    A nova resolução manteve os prazos máximos de financiamento para beneficiários adimplentes do Fies — até 60 meses para pessoas físicas e até 96 meses para pessoas jurídicas.

    Quem pode se inscrever

    Os candidatos devem atender aos requisitos estabelecidos no novo edital:

    – ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir da edição de 2010;

    – ter obtido média igual ou maior que 450 pontos considerando as cinco provas;

    – não ter tirado nota zero na prova de redação;

    – ter renda bruta familiar mensal per capita de até três salários mínimos (R$ 4.863, em 2026).

    Os candidatos que participaram do Enem na condição de “treineiro” não podem se inscrever no Fies.

    O MEC destaca que, no caso das vagas destinadas às pessoas com deficiência (PCD), os candidatos deverão comprovar a sua situação por meio de laudo médico, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID).

    Fies Social

    O processo seletivo do Fies inclui a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 810,50, em 2026) e com inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico).

    Os pré-selecionados para as vagas do Fies Social poderão solicitar a contratação do financiamento integral, cobrindo todos os encargos educacionais.

    Estes estudantes pré-selecionados com renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa, inscritos nas vagas do Fies Social, estão dispensados de comprovar a renda familiar diretamente na instituição privada de ensino superior.

    Mesmo assim, deverão comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da respectiva faculdade privada para validar as demais informações prestadas no momento da inscrição.

    Cronograma do Fies para o segundo semestre de 2026:

    – inscrições: de 14 a 17 de julho;

    – resultado: 30 de julho;

    – complementação das inscrições: de 31 de julho a 4 de agosto;

    – lista de espera: de 7 a 24 de setembro.

    Com informações: Panorama do MS

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