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14/07/2026
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    Guaíra entra na contagem regressiva para o 2º Encontro de Carros Antigos

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Guaíra se prepara para receber o 2º Encontro de Carros Antigos. O evento será realizado no dia 16 de agosto, a partir das 8h, no Centro Náutico Marinas.
    A programação contará com exposição de carros e motocicletas antigas, feira de artesanato, mercado de pulgas, praça de alimentação e apresentações das bandas Rock Factory e Front Rock.
    As inscrições para expositores permanecem abertas mediante o pagamento de R$ 10 e a doação de um quilo de alimento não perecível.
    A entrada é gratuita, e a expectativa é reunir colecionadores, expositores e visitantes de diferentes cidades da região.
    Com informações: Ponto da Notícia
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