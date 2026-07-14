Guaíra entra na contagem regressiva para o 2º Encontro de Carros Antigos

Guaíra se prepara para receber o 2º Encontro de Carros Antigos. O evento será realizado no dia 16 de agosto, a partir das 8h, no Centro Náutico Marinas.

A programação contará com exposição de carros e motocicletas antigas, feira de artesanato, mercado de pulgas, praça de alimentação e apresentações das bandas Rock Factory e Front Rock.

As inscrições para expositores permanecem abertas mediante o pagamento de R$ 10 e a doação de um quilo de alimento não perecível.

A entrada é gratuita, e a expectativa é reunir colecionadores, expositores e visitantes de diferentes cidades da região.

Com informações: Ponto da Notícia