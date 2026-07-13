Governo de Mundo Novo e Incra assinam autorização para abertura de estrada no Assentamento Pedro Ramalho

O vice-prefeito Evaldo Carlos cumpriu agenda em Campo Grande acompanhado do presidente da Câmara Municipal, Jefferson Cavalcante, do vereador Neivaldo Francisco Bau (Quexada) e do secretário municipal de Administração, Leandro Soares, em reunião com o superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Mato Grosso do Sul, Paulo Roberto da Silva.

Durante o encontro, foi discutida a parceria entre o Governo de Mundo Novo e o Incra para a autorização da abertura de uma estrada que liga a comunidade do Jatinho ao Assentamento Pedro Ramalho, ação que representa um avanço para a melhoria da infraestrutura e da mobilidade na área atendida.

Na ocasião, o vice-prefeito Evaldo Carlos em conjunto com o superintendente regional formalizaram a assinatura da Autorização/Anuência para Abertura de Estrada, documento que firmado entre o Incra e a Governo de Mundo Novo. O ato oficializa a cooperação entre a autarquia federal e o município para viabilizar a execução da obra.