Itaquiraí regulariza terrenos no Jardim das Mães e inicia etapa para construção de 55 casas

Comunicação/Prefeitura de Itaquiraí –

Na noite de segunda-feira (13), a prefeitura de Itaquiraí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, entregou os termos de doação dos lotes às famílias beneficiadas pelo Projeto Substituição de Moradia Precária, no Jardim das Mães. A documentação regulariza a situação dos imóveis e garante mais segurança jurídica aos moradores.

Com essa etapa concluída, o próximo passo será a construção das casas, por meio da parceria entre a prefeitura de Itaquiraí, o Governo do Estado e a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (AGEHAB).

O projeto vai beneficiar 55 famílias em situação de vulnerabilidade social, substituindo moradias de madeira, lona ou em condições precárias por novas casas de alvenaria, construídas nos próprios terrenos.

Antes da entrega dos documentos, as equipes do Departamento Municipal de Habitação e da Secretaria Municipal de Assistência Social realizaram levantamentos e estudos sociais, visitas técnicas, orientações às famílias e organizaram toda a documentação necessária para o encaminhamento dos processos à AGEHAB.

As moradias seguirão o projeto padrão da AGEHAB. O projeto também prevê aterro, patamarização dos terrenos e construção de muro de contenção, garantindo melhores condições para a execução das obras.

Pela parceria, o Governo do Estado fornece os materiais de construção. A prefeitura é responsável pela doação dos terrenos, preparação dos lotes, acompanhamento técnico e orientação das obras. Já as famílias participarão com a mão de obra.

A secretária municipal de Assistência Social, Vilma Angelina, lembrou que o trabalho envolveu diversas etapas até a entrega da documentação. “É uma conquista construída com muito trabalho e dedicação.”

A vereadora Flávia Rufino, que acompanhou o projeto quando esteve à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social, afirmou que a regularização dos lotes representa mais tranquilidade para as famílias. “É um passo importante para quem sonha com a casa própria.”

O prefeito Thalles Tomazelli disse que a parceria com o Governo do Estado foi fundamental para tirar o projeto do papel. “Seguimos trabalhando para que essas famílias tenham uma moradia digna.”

O chefe de Gabinete, Valdinei Gubert, também participou da solenidade. Ainda durante o mandato de vereador, acompanhou de perto as tratativas e atuou junto ao município para que o projeto avançasse, contribuindo para que esta etapa fosse concluída.

Também participaram da solenidade vereadores, secretários municipais, servidores e as famílias contempladas pelo projeto.