Iguatemi sedia capacitação sobre adaptação climática e saneamento para 8 municípios da região

Curso da Rede Clima Municipal, realizado no Anfiteatro, reúne gestores de Iguatemi, Mundo Novo, Eldorado, Amambai, Sete Quedas, Juti, Tacuru, Paranhos

Comunicação/Prefeitura de Iguatemi –

A equipe técnica do Projeto Rede Clima Municipal está no Município de Iguatemi nesta segunda-feira (13), para promover um Curso de Capacitação fundamental para articulação do Projeto na região Centro-Oeste para o futuro de gestão pública: adaptação climática, saneamento básico e saúde ambiental. O encontro, está sendo realizado no Anfiteatro Municipal e contam com representantes de Amambai, Sete Quedas, Juti, Eldorado, Mundo Novo, Tacuru, Paranhos e Iguatemi que está sediando o evento.

Na abertura, após a formação da mesa de honra, fizeram uso da palavra o Secretário Municipal de Meio Ambiente Edson Barbosa e o Diretor-executivo da ABM Eduardo Tadeu que, reforçaram a necessidade de uma cooperação sólida entre pesquisa acadêmica, entidades técnicas e poder público municipal para que seja possível construir cidades preparadas que possam estruturar seus Planos Municipais de Adaptação Climática, analisando os riscos de desastres e a preservação da saúde ambiental e que tenham políticas locais de saneamento.

O treinamento, é promovido pelo CESAM (Centro de Estudos em Saneamento Ambiental), em parceria com a ABES, a ABM, a Sanesul e Prefeituras. Tem como objetivo debater e dar suporte aos gestores públicos diante da urgência climática. Serão dois dias de curso. A Rede Clima Municipal é uma iniciativa que visa capacitar cidades de pequeno porte no enfrentamento da urgência climática. A oficina de capacitação tem foco no fortalecimento do saneamento básico e na vigilância em saúde ambiental.

Fizeram parte da mesa de honra, o secretário de Meio Ambiente Edson Barbosa, a Bióloga Municipal Sirlei Costa Souza, os vereadores Rose Boscarioli e Agnaldo dos Santos, diretor Executivo da ABM Eduardo Tadeu, assessora da ABM Daniela Artusi Monteiro, técnicos responsáveis Dany Silbermann planejamento urbano, Indielle Karine técnica de adaptação climática e Paula Trindade de Godoy técnica responsável pela região.

Com informações: TV Sobrinho