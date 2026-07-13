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    Iguatemi sedia capacitação sobre adaptação climática e saneamento para 8 municípios da região

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Curso da Rede Clima Municipal, realizado no Anfiteatro, reúne gestores de Iguatemi, Mundo Novo, Eldorado, Amambai, Sete Quedas, Juti, Tacuru, Paranhos

    Comunicação/Prefeitura de Iguatemi –

    A equipe técnica do Projeto Rede Clima Municipal está no Município de Iguatemi nesta segunda-feira (13), para promover um Curso de Capacitação fundamental para articulação do Projeto na região Centro-Oeste para o futuro de gestão pública: adaptação climática, saneamento básico e saúde ambiental. O encontro, está sendo realizado no Anfiteatro Municipal e contam com representantes de Amambai, Sete Quedas, Juti, Eldorado, Mundo Novo, Tacuru, Paranhos e Iguatemi que está sediando o evento.

    Na abertura, após a formação da mesa de honra, fizeram uso da palavra o Secretário Municipal de Meio Ambiente Edson Barbosa e o Diretor-executivo da ABM Eduardo Tadeu que, reforçaram a necessidade de uma cooperação sólida entre pesquisa acadêmica, entidades técnicas e poder público municipal para que seja possível construir cidades preparadas que possam estruturar seus Planos Municipais de Adaptação Climática, analisando os riscos de desastres e a preservação da saúde ambiental e que tenham políticas locais de saneamento.

    O treinamento, é promovido pelo CESAM (Centro de Estudos em Saneamento Ambiental), em parceria com a ABES, a ABM, a Sanesul e Prefeituras. Tem como objetivo debater e dar suporte aos gestores públicos diante da urgência climática. Serão dois dias de curso. A Rede Clima Municipal é uma iniciativa que visa capacitar cidades de pequeno porte no enfrentamento da urgência climática. A oficina de capacitação tem foco no fortalecimento do saneamento básico e na vigilância em saúde ambiental.

    Fizeram parte da mesa de honra, o secretário de Meio Ambiente Edson Barbosa, a Bióloga Municipal Sirlei Costa Souza, os vereadores Rose Boscarioli e Agnaldo dos Santos, diretor Executivo da ABM Eduardo Tadeu, assessora da ABM Daniela Artusi Monteiro, técnicos responsáveis Dany Silbermann planejamento urbano, Indielle Karine técnica de adaptação climática e Paula Trindade de Godoy técnica responsável pela região.

    Com informações: TV Sobrinho

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