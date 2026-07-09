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    Motiva Pantanal realiza na BR-163 pare-e-siga em Eldorado

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Comunicação/Motiva Pantanal –

    Nesta quinta-feira (9), a Motiva Pantanal mantém o cronograma de obras de ampliação e serviços de conservação em diversos trechos da BR-163/MS.

    As equipes executam obras de duplicação, manutenção do pavimento, revitalização da sinalização horizontal e limpeza dos dispositivos de drenagem.

    Para garantir a segurança dos usuários e trabalhadores, alguns locais poderão operar em sistema de pare-e-siga ou contar com desvios temporários devidamente sinalizados.

    Pontos de Desvio

    Dourados – no km 267; entre os kms 262 e 256;

    Pontos de Pare-e-Siga

    Sonora – entre os kms 830 e 826;

    Sonora / Pedro Gomes – entre os kms 816 e 814;

    Rio Verde de MT – entre os kms 709 e 706;

    Bandeirantes – entre os kms 578 e 576;

    Nova Alvorada do Sul – entre os kms 378 e 374; entre os kms 371 e 367;

    Douradina – no km 293;

    Dourados – no km 223;

    Caarapó – no km 204;

    Eldorado – no km 33.

    Os motoristas devem trafegar com cautela, respeitando toda a sinalização implantada nas áreas em obras. Em caso de chuva, os serviços poderão ser temporariamente suspensos por segurança.

    Acompanhe as atualizações pelo site www.motivapantanal.com.br ou pelo Disque Motiva Pantanal no 0800 648 0163, que funciona também pelo WhatsApp.

    Com informações: TV Sobrinho

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