Polícia Civil recupera duas motos furtadas e apreende duas armas em Guaíra

Duas motocicletas com registro de furto e duas espingardas foram apreendidas pela Polícia Civil durante uma ação realizada nesta segunda-feira (6), em uma chácara de Guaíra. Um homem de 71 anos foi preso em flagrante.

Segundo a Polícia Civil, os policiais realizavam diligências no município, com apoio da Força Nacional, quando chegaram à propriedade e encontraram diversos veículos. Durante a fiscalização, foi constatado que uma motocicleta havia sido furtada em Alto Paraná e outra em Guaíra.

Nas buscas realizadas nos imóveis existentes na chácara, os policiais localizaram ainda duas espingardas, uma calibre .36 e outra calibre .22.

O morador da propriedade foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Guaíra, onde foi autuado em flagrante pelos crimes de receptação qualificada e posse irregular de arma de fogo.

A ação contou ainda com o apoio da Guarda Municipal, que auxiliou durante as apreensões.

Com informações: Ponto da Notícia