JAPORÃ tem 1 escola e mais 4 entidades rurais selecionadas pela Itaipu para receber recursos

-Projetos em apreciação visam acessar mais de R$ 1 milhão de investimentos-

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação)

A Itaipu Binacional, por meio do programa Itaipu Mais que Energia, em parceria com a Caixa Econômica Federal divulgou, na última sexta-feira (03-07), a segunda chamada com seleção de mais quatro entidades sociais de Japorã, para apresentarem seus projetos que serão submetidos à apreciação, visando a conquista de recursos.

Japorã já possuía uma entidade selecionada na primeira chamada, a Escola Tekoha Guarani, da Aldeia Porto Lindo. Agora, mais quatro foram selecionadas por meio do edital nº 01/26. O programa prevê apoio financeiro a projetos de organizações sociais, por meio da Diretoria de Coordenação da Itaipu Binacional.

As ações a serem financiadas contemplam aquisição de equipamentos, veículos leves e pesados. As contrapartidas sociais são obrigatórias e devem gerar efeitos positivos e transformadores. As cinco associações contempladas foram: Associação de Pais e Mestres da Escola de Ensino Fundamental Tekoha Guarani, Associação dos Agricultores Familiares da Aldeia Porto Lindo, Associação dos Pequenos Produtores Rurais da Área da Indiana do P.A Savana, AFA Savana (Associação dos Agricultores Familiares do Assentamento Savana), e Associação dos Apicultores de Japorã.

O diretor da BS Consultoria & Serviços LTDA, Walter J. Silva, que há anos vem atuando junto a Itaipu Binacional na captação de recursos para órgãos públicos e entidades sociais sem fins lucrativos (mais de 20 anos de experiência nesta área), atendeu todas associações contempladas em Japorã, além de outras de Tacuru, Coronel Sapucaia, Ivinhema e Sidrolândia. Apenas a Associação da Escola Tekoha Guarani teve a proposta preenchida, montada e articulada pelo professor e técnico pedagogo da própria escola, Valdenir Malheiros de Castro.

As entidades que apresentaram suas propostas, passaram ao longo do processo de seleção, por três etapas: cadastro de propostas, avaliação e classificação das propostas, divulgação dos resultados e, agora, começam as etapas de contratação e execução dos projetos. “Estaremos com essas entidades até o final do processo acompanhando e auxiliando todas as outras etapas até a prestação de contas”, informou Walter.

Os recursos previstos vão contemplar ações como aquisição de um caminhão com tanque para transporte de leite para os produtores da AFA Savana, permitindo melhorar a logística e agregar valor ao produto com transporte próprio. A Associação da Aldeia Porto Lindo e da Associação dos Apicultores terá veículo para transporte de produtos, além de tanques de decantar mel e envasadora automática. Também haverá aquisição de plantadeira, carreta basculante, ensiladeira e subsolador.

Já para a Escola Tekohá Guarani, os recursos contemplarão o projeto Raízes que Educam garantindo a aquisição de 10 computadores, 12 aparelhos de ar condicionado, 2 fogões industriais, 2 refrigeradores inox, um refrigerador Frost Free, 2 televisores de 65 polegadas, 2 retroprojetores, 2 telões de projeção e 5 cadeiras para professor. “Este projeto vai exigir um investimento de R$ 130 mil”, informa o professor Valdenir.

No total, os projetos das associações rurais e o projeto da Escola Guarani terão um investimento superior a R$ 1 milhão, de acordo com os técnicos responsáveis pelos projetos.

O prefeito de Japorã, Vitor Cunha da Rosa (Malaquias), destaca ações da Itaipu Binacional voltadas para o desenvolvimento sustentável, segurança alimentar e infraestrutura no município e região. As principais frentes de atuação incluem:

Iniciativas Educativas e Ambientais: Parcerias com a Itaipu e o Itaipu Parquetec para a implantação de hortas comunitárias e educativas, como a desenvolvida na Escola Municipal Indígena Tekoha Guarani.

Segurança e Proteção Social: Empenho e trabalho conjunto entre a assistência municipal (CREAS) e as autoridades para o fortalecimento da proteção de crianças e adolescentes.

Infraestrutura e Saneamento: Apoio à obras estruturais vitais, como a licitação histórica para expansão do abastecimento de água tratada para comunidades rurais, incluindo a região da Aldeia Porto Lindo.

“Além de todas estas importantíssimas ações locais, integramos o Consórcio Intermunicipal da Região Sul de Mato Grosso do Sul (Conisul), onde, continuamente, articulamos com a direção da entidade a ampliação de investimentos voltados para a agricultura familiar, qualificação de servidores e infraestrutura regional. Portanto, são inúmeras ações em andamento que logo refletirão em mais desenvolvimento e qualidade de vida à nossa população”, afirma Vitor Malaquias.

Com informações: Panorama do MS