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    Polícia Militar de Mundo Novo apreende 22kg de maconha em ônibus na rodoviária

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Durante o patrulhamento ostensivo, esta guarnição recebeu denúncia informando que um ônibus oriundo do município de Paranhos transportava, possivelmente, indivíduo(s) em atitude suspeita.

    Diante das informações, a equipe deslocou-se até a rodoviária local, onde, pouco tempo depois, o referido ônibus chegou ao terminal. Durante a fiscalização no compartimento de bagagens, foram localizadas duas malas contendo substância entorpecente, posteriormente identificada como maconha, totalizando 22,070 kg (vinte e dois quilos e setenta gramas).

    Na sequência, foi identificado o proprietário das bagagens, sendo-lhe dada voz de prisão. O autor, juntamente com o entorpecente apreendido, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

    Obs.: No âmbito da referida operação, equipe da Polícia Militar da 14ª CIPM, com apoio das equipes PROTETOR da 2ª CIPM e da 14ª CIPM,
    A carga ilícita foi avaliada em aproximadamente R$ , 22 quilos, perfazendo um prejuízo estimado de R$ 50.000,00 ao crime organizado, resultado que reforça o compromisso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul no enfrentamento aos crimes transfronteiriços e na preservação da ordem pública.

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