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    Jogos Abertos acontecerão novamente em Mundo Novo após 15 anos com 16 modalidades esportivas

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O Governo de Mundo Novo anunciou o retorno dos Jogos Abertos do Município após 15 anos.
    A iniciativa integra a programação especial em comemoração aos 50 anos de emancipação político-administrativa da cidade e promete reunir atletas, equipes e a comunidade em uma grande celebração do esporte.
    A prefeita Rosária Lucca Andrade destacou que o objetivo é resgatar um dos maiores eventos esportivos do município, promovendo a integração entre toda a população.
    “Os Jogos Abertos são para todos. Queremos a participação das escolas, do comércio, das comunidades, das lideranças e de todos que gostam do esporte. Será um momento de união, lazer e valorização dos nossos atletas, celebrando os 50 anos de Mundo Novo”, afirmou a prefeita.
    O diretor municipal de Esportes, Bruno Fernando, explicou que a edição marcará um novo momento para o esporte mundonovense, com um número ampliado de modalidades.
    Todo o suporte para a realização do evento tem o incentivo e suporte também da secretaria de educação, esportes e cultura, através da secretária Camila Rubim, o vice-prefeito Evaldo Carlos e o Gerente-Geral, Paulo Lourenço.
    Ao todo, serão 16 modalidades esportivas, contemplando atletas de diferentes idades e perfis. A programação contará com atletismo, futsal, vôlei de quadra, vôlei de praia, basquete, handebol, tênis de mesa, xadrez, bocha, malha, damas, sinuca, truco e jiu-jítsu, além de outras disputas que prometem movimentar o município.
    A proposta é incentivar tanto as competições coletivas quanto as individuais, oferecendo oportunidades para que atletas amadores e experientes representem suas equipes, bairros, escolas, empresas e comunidades.
    As inscrições e o regulamento completo dos Jogos Abertos serão divulgados em breve pelo departamento de Esportes.
    Com o retorno da competição, o Governo de Mundo Novo reafirma seu compromisso com o fortalecimento do esporte, da integração social e da qualidade de vida da população, resgatando uma tradição que marcou gerações e que volta a fazer parte das comemorações do cinquentenário do município.
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