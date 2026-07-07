terça-feira,
07/07/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesGoverno de Mundo Novo recebe atletas do Projeto Raio de Sol após...
    DestaqueNotíciasCidadesMundo NovoEsporte

    Governo de Mundo Novo recebe atletas do Projeto Raio de Sol após participação no JOJUMS 2026

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Nesta segunda-feira, dia (6), o Governo de Mundo Novo recebeu, no gabinete da Prefeitura, as atletas do Projeto Raio de Sol que representaram o município no JOJUMS 2026 – Jogos da Juventude Estadual, na modalidade de Ginástica Artística.
    As atletas, acompanhadas pela professora de Educação Física Aline Franco, foram recepcionadas pela prefeita Rosaria Lucca Andrade e pelo vice-prefeito Evaldo Carlos, que parabenizaram a equipe pela dedicação, empenho e por representarem Mundo Novo com orgulho na competição estadual, realizada em Campo Grande.
    A delegação foi composta por cinco atletas, com idades entre 11 e 15 anos, que demonstraram talento, disciplina e comprometimento ao longo da competição, refletindo o trabalho desenvolvido pelo Projeto Raio de Sol.
    Também fazem parte da equipe do projeto as professoras Jéssica, Raíssa e Kelly, que contribuem diretamente para o desenvolvimento das atletas e para o fortalecimento da Ginástica Artística no município.
    Durante o encontro, a prefeita Rosaria Lucca Andrade e o vice-prefeito Evaldo Carlos reforçaram o compromisso da administração municipal com o incentivo ao esporte e parabenizaram as atletas pela dedicação e pela importante participação no JOJUMS 2026.
    Artigo anterior
    Ancelotti quebra o silêncio após eliminação do Brasil: ‘Dor é grande, mas a confiança não muda’

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: