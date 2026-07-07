Governo de Mundo Novo recebe atletas do Projeto Raio de Sol após participação no JOJUMS 2026

Nesta segunda-feira, dia (6), o Governo de Mundo Novo recebeu, no gabinete da Prefeitura, as atletas do Projeto Raio de Sol que representaram o município no JOJUMS 2026 – Jogos da Juventude Estadual, na modalidade de Ginástica Artística.

As atletas, acompanhadas pela professora de Educação Física Aline Franco, foram recepcionadas pela prefeita Rosaria Lucca Andrade e pelo vice-prefeito Evaldo Carlos, que parabenizaram a equipe pela dedicação, empenho e por representarem Mundo Novo com orgulho na competição estadual, realizada em Campo Grande.

A delegação foi composta por cinco atletas, com idades entre 11 e 15 anos, que demonstraram talento, disciplina e comprometimento ao longo da competição, refletindo o trabalho desenvolvido pelo Projeto Raio de Sol.

Também fazem parte da equipe do projeto as professoras Jéssica, Raíssa e Kelly, que contribuem diretamente para o desenvolvimento das atletas e para o fortalecimento da Ginástica Artística no município.