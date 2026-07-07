Meio Ambiente reforça orientações sobre o descarte correto de resíduos no Bairro Berneck

O Governo de Mundo Novo, por meio da equipe do Meio Ambiente, realizou nesta terça-feira (7) uma ação de orientação na Rua Otávio Moraes da Silva, no Bairro Berneck, com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de galhadas, entulhos e demais resíduos.

Durante a ação, os moradores receberam orientações sobre a forma adequada de destinar os materiais, contribuindo para a preservação da limpeza da cidade, da organização dos espaços públicos e da segurança de pedestres e motoristas.

O descarte irregular de resíduos em calçadas e vias públicas prejudica os serviços públicos, compromete a mobilidade e pode causar diversos transtornos à comunidade. Por isso, o Governo de Mundo Novo segue promovendo ações de conscientização e fiscalização em diferentes bairros do município.