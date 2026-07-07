UVR de Mundo Novo recebe R$ 107 mil em equipamentos da Itaipu Binacional

Comunicação/Governo de Mundo Novo –

A Unidade de Valorização de Recicláveis (UVR) de Mundo Novo recebeu novos equipamentos por meio de um convênio entre a Associação de Catadores e a Itaipu Binacional.

A pedido do Governo Municipal, por meio da diretora de Meio Ambiente, Jaqueline Meireles, a Associação de Catadores foi contemplada com duas prensas hidráulicas automáticas destinadas ao enfardamento de materiais recicláveis, representando um avanço na estrutura e na capacidade operacional da unidade.

Com os novos equipamentos, a UVR passa a contar com mais agilidade no processamento dos materiais recicláveis, além de proporcionar melhores condições de trabalho aos colaboradores, reduzindo o esforço físico e oferecendo mais segurança durante a execução das atividades.

Além das prensas hidráulicas, também foram adquiridos aparelhos de ar-condicionado para o refeitório e móveis para o escritório, contribuindo para a melhoria da infraestrutura e do ambiente de trabalho da unidade.

O investimento total foi de R$ 107 mil, viabilizado por meio do convênio entre a Associação de Catadores e a Itaipu Binacional.

Estiveram presentes na entrega o vice-prefeito Evaldo Carlos, a diretora de Meio Ambiente, Jaqueline Meireles, e o diretor de Limpeza Urbana, Orandir Ribeiro, acompanhando a apresentação dos novos equipamentos.