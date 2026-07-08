SOLIDARIEDADE QUE AQUECE: Governo de Japorã e ACEJA entregam cobertores para mais de 350 crianças

Força-tarefa social da Secretaria de Educação e Associação Comercial contemplou alunos da Rede Municipal

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação)

O rigor do inverno sul-mato-grossense está encontrando uma barreira intransponível em Japorã: a solidariedade e o compromisso público. Sob o lema “Amor pelo nosso povo”, o Governo Municipal uniu forças com a Associação Comercial e Empresarial de Japorã (ACEJA) por meio da Secretaria Municipal de Educação (SEMEJ), para transformar a realidade de centenas de famílias em situação de vulnerabilidade social, garantindo um inverno digno, com mais cobertas e menos frio.

Por meio da campanha estadual “Seu Abraço Aquece 2026”, idealizada pela Secretaria de Estado de Administração (SAD), a ação conjunta realizou o repasse estratégico de cobertores em três estabelecimentos de ensino do município. A iniciativa beneficiou diretamente mais de 350 crianças da Educação Infantil da rede municipal, impactando também seus lares e protegendo adultos e idosos japoraenses do frio.

Força-tarefa pelo bem-estar social

A entrega dos donativos sociais contou com o empenho direto de lideranças locais para assegurar que o amparo chegasse a quem mais precisa. Participaram do ato o presidente da ACEJA, Walter J. Silva, a secretária de Educação, Veridiana Barbosa, a coordenadora técnica da Educação Infantil, Neulandia Brizola, e a colaboradora da ACEJA, Poliana.

O alcance da mobilização destaca o cuidado com as comunidades tradicionais e os centros urbanos:

· Aldeia Porto Lindo: 209 crianças da comunidade indígena foram integradas e protegidas pela ação.

· Sede de Japorã: 131 alunos da unidade urbana receberam os cobertores para enfrentar as baixas temperaturas.

Compromisso com a dignidade humana

Mais do que uma distribuição de agasalhos, a ação consolida uma robusta rede de atendimento social em Mato Grosso do Sul. O esforço coletivo entre as entidades, o Governo Municipal e o Estado reforça valores fundamentais como a empatia, a responsabilidade social e o socorro imediato à população vulnerável. O Governo de Japorã segue firme em sua missão de governar para as pessoas, provando que o calor humano e a gestão pública eficiente são as melhores armas contra as adversidades do clima.

Fotos: ©Divulgação/SEMEJ