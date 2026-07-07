Governo de Japorã apresenta máquinas e veículos conquistados pelo Município

Roney Minella/Prefeitura de Japorã –

O prefeito Vitor Malaquias (PP), a vice-prefeita Aninha, e o presidente do Legislativo, vereador Gabriel José Klasmann (representando todos os vereadores) estão apresentando a população de Japorã, um micro-ônibus, uma van, um trator agrícola e uma escavadeira, em exposição em frente ao Paço Municipal.

“São máquinas e veículos novos que conquistamos após reivindicações e por intervenções de nossos representantes políticos e a partir de agora serão colocados à disposição das famílias japoraenses. O trator NLK 1104 (110 CG) foi articulado pela senadora Tereza Cristina e a escavadeira hidráulica XE 150 BR, de 86 Kw, foi viabilizada pela deputada federal Camila Jara”, informa o prefeito Vitor Malaquias.

Malaquias apresentou um micro-ônibus destinado ao transporte sanitário de pacientes, oriundo do programa Agora Tem Especialistas e um Odonto-Móvel. “Estas estruturas móveis para a saúde foram articuladas pela bancada federal, os deputados Geraldo Resende, Dagoberto Nogueira, Camila Jara e Vander Loubet. Portanto, são equipamentos que nos auxiliarão melhorarmos os atendimentos nos setores da Saúde, Desenvolvimento Rural e Infraestrutura”, destaca o prefeito de Japorã.

“Esta van levará a saúde bucal do SUS até as famílias japoraenses. Já o programa “Agora Tem Especialistas” é uma iniciativa do Governo Federal que visa ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias especializadas pelo SUS. Neste contexto, o micro-ônibus facilitará o deslocamento de pacientes do município para os centros de referência, garantindo agilidade e, sobretudo, mais dignidade no acesso aos serviços de saúde”, frisa a vice-prefeita Aninha.

O presidente da Câmara observou que as máquinas são dos programas do governo federal PROMAC e INOVA, do Ministério da Agricultura e Secretaria Nacional de Políticas de Desenvolvimento Regional e Territorial, respectivamente.

“Essa entrega de máquinas e veículos pelos governos estadual e federal é vital para a expansão dos serviços públicos de Japorã. Estes investimentos garantem infraestrutura, fomentarão a agricultura familiar, e permitirão a Administração Municipal fortalecer a saúde local. O Executivo e nós do Legislativo fizemos as reivindicações e fomos atendidos. Quem ganha com este empenho é a nossa população”, finalizou Gabriel Klasmann.