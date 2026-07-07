Prefeitura de Itaquiraí dá início a reforma do prédio para instalação do Centro de Fisioterapia

Comunicação/Prefeitura de Itaquiraí –

A prefeitura de Itaquiraí deu início às obras de reforma do prédio que anteriormente abrigava o setor de Controle de Vetores e a Vigilância Sanitária. O imóvel, localizado ao lado da Secretaria Municipal de Agricultura, será transformado no novo Centro de Fisioterapia do município.

Na manhã da última segunda-feira (6), o prefeito Thalles Tomazelli (PL) esteve no local para verificar o andamento da reforma, ao lado da secretária municipal de Saúde, Franciele Coracin, e do engenheiro civil Netinho Loro. Durante a visita, eles conversaram sobre as adequações que estão sendo realizadas e conferiram os serviços em execução.

A proposta é adaptar o espaço para oferecer uma estrutura mais adequada aos atendimentos, com ambientes mais amplos e melhor organizado, proporcionando mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho aos profissionais da área.

Após a conclusão da reforma, os atendimentos de Fisioterapia passarão a ser realizados exclusivamente no novo endereço.