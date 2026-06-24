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    Kombi com trabalhadores capota após batida na BR-163 entre Mercedes e Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Um grave acidente foi registrado no final da tarde desta terça-feira (23), na BR-163, entre Mercedes e Guaíra. Um Kombi com trabalhadores capotou após uma colisão e deixou dois feridos.

    Conforme as informações apuradas no local, a colisão aconteceu no KM 307 da rodovia, na região da Gruta, em Mercedes.
    A Kombi seguia de Guaíra para Mercedes e, logo após o trevo da MCR Amidos, reduziu a velocidade para atravessar a pista e acessar uma estrada de terra no lado oposto da rodovia. Neste momento, um caminhão guincho Scania, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e houve a colisão.
    Com a batida, a Kombi acabou capotando e parou ao lado de uma plantação de eucaliptos. Três trabalhadores estavam no veículo e dois deles tiveram ferimentos leves. Eles foram atendidos pelo socorristas da Via Campo e encaminhados ao hospital.
    No caminhão não houve feridos. Equipes da PRF e da Concessionária Via Campo estiveram no local realizando os levantamentos e controlando o trânsito.

    Com informações: Ponto da Notícia

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