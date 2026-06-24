Kombi com trabalhadores capota após batida na BR-163 entre Mercedes e Guaíra

Um grave acidente foi registrado no final da tarde desta terça-feira (23), na BR-163, entre Mercedes e Guaíra. Um Kombi com trabalhadores capotou após uma colisão e deixou dois feridos.

Conforme as informações apuradas no local, a colisão aconteceu no KM 307 da rodovia, na região da Gruta, em Mercedes.

A Kombi seguia de Guaíra para Mercedes e, logo após o trevo da MCR Amidos, reduziu a velocidade para atravessar a pista e acessar uma estrada de terra no lado oposto da rodovia. Neste momento, um caminhão guincho Scania, que seguia logo atrás, não conseguiu frear a tempo e houve a colisão.

Com a batida, a Kombi acabou capotando e parou ao lado de uma plantação de eucaliptos. Três trabalhadores estavam no veículo e dois deles tiveram ferimentos leves. Eles foram atendidos pelo socorristas da Via Campo e encaminhados ao hospital.