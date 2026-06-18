Após quase dois meses internada, mulher vítima de atropelamento em Guaíra falece no hospital

Faleceu na madrugada de terça-feira, 16 de junho, em um hospital de Toledo, a segunda vítima de um grave atropelamento ocorrido em Guaíra, no mês de abril.
A mulher Amarilza Moreira da Silva, de 54 anos, ela estava internada desde a data do acidente no hospital, vindo a falecer nesta terça-feira. O velório aconteceu em Guaíra, onde o corpo foi sepultado na manhã deste quarta-feira (17).
O acidente aconteceu na noite de 19 de abril, na Avenida Lindolfo Pedro Ames, no Jardim Internacional. A mulher e um homem foram atingidos por um carro Ford/Fiesta e ambos tiveram ferimentos graves.
Equipes do SAMU foram acionadas, mas o Marcio Roberto de Brito morreu ainda no local do acidente. Já a mulher foi socorrida e encaminhada a UPA, sendo transferida para Toledo ainda na mesma noite, onde permaneceu internada por quase dois meses até o falecimento.
O acidente é investigado pela Polícia Civil.
Com informações: Ponto da Notícia