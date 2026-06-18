sexta-feira,
26/06/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesApós quase dois meses internada, mulher vítima de atropelamento em Guaíra falece...
    DestaqueNotíciasCidadesGuaíraPolicial

    Após quase dois meses internada, mulher vítima de atropelamento em Guaíra falece no hospital

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Faleceu na madrugada de terça-feira, 16 de junho, em um hospital de Toledo, a segunda vítima de um grave atropelamento ocorrido em Guaíra, no mês de abril.
    A mulher Amarilza Moreira da Silva, de 54 anos, ela estava internada desde a data do acidente no hospital, vindo a falecer nesta terça-feira. O velório aconteceu em Guaíra, onde o corpo foi sepultado na manhã deste quarta-feira (17).
    O acidente aconteceu na noite de 19 de abril, na Avenida Lindolfo Pedro Ames, no Jardim Internacional. A mulher e um homem foram atingidos por um carro Ford/Fiesta e ambos tiveram ferimentos graves.
    Equipes do SAMU foram acionadas, mas o Marcio Roberto de Brito morreu ainda no local do acidente. Já a mulher foi socorrida e encaminhada a UPA, sendo transferida para Toledo ainda na mesma noite, onde permaneceu internada por quase dois meses até o falecimento.
    O acidente é investigado pela Polícia Civil.
    Com informações: Ponto da Notícia
    Artigo anterior
    Itaquiraí recebe mais de R$ 490 mil em recursos federais para investimentos na saúde
    Próximo artigo
    Carros são encontrados queimados às margens do Lago de Itaipu e podem estar ligados a mega assalto no Paraguai

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: