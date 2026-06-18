Polícia intercepta barco com contrabando e cumpre mandado de prisão em Guaíra

Uma ação integrada entre o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) e o Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM) da Polícia Federal resultou na apreensão de cigarros contrabandeados, agrotóxicos e no cumprimento de um mandado de prisão na terça-feira (16), em Guaíra.

A operação ocorreu durante patrulhamento no Lago de Itaipu e monitoramento de portos clandestinos utilizados para atividades ilícitas na região de fronteira, dentro da Operação Brasil Contra o Crime Organizado.

Durante as diligências, as equipes identificaram uma embarcação que seguia da margem paraguaia em direção ao território brasileiro transportando diversos volumes. Na abordagem, os policiais constataram que o barco de alumínio, equipado com motor de popa de 15 HP, transportava aproximadamente 600 pacotes de cigarros contrabandeados, cerca de 150 quilos do agrotóxico Tiametoxam e dois pneus de motocicleta introduzidos irregularmente no país.

Ao consultarem os sistemas policiais, os agentes verificaram que o condutor da embarcação, um homem de 29 anos, possuía um mandado de prisão em aberto por regressão de regime relacionado ao crime de contrabando.

Diante da situação, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra para os procedimentos legais. A embarcação e toda a carga apreendida também foram entregues ao NEPOM para as medidas cabíveis.

A ação faz parte das operações permanentes de combate aos crimes transfronteiriços desenvolvidas pelas forças de segurança na região Oeste do Paraná.

Com informações: Ponto da Notícia