Guaíra – PCPR prende homem por estupro de vulnerável e importunação sexual

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 51 anos, por estupro de vulnerável e importunação sexual contra sua sobrinha-neta. A captura aconteceu na terça-feira (16), em Guaíra.

As investigações tiveram início em 26 de maio, quando a vítima, hoje com 15 anos, revelou os abusos durante uma atividade escolar em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais.

Segundo o relato, o suspeito, tio-avô da adolescente, utilizava do convívio familiar para cometer os abusos de forma contínua desde que a vítima tinha 13 anos.

“Entre as provas colhidas pela polícia, está a interceptação de uma conversa em que o homem exigia a prática de ato libidinoso”, afirmou a delegada da PCPR Renata Batista.

A prisão preventiva foi representada pela PCPR devido à gravidade do caso, ao risco de novos crimes e à possibilidade de fuga, já que o investigado atuava como caminhoneiro.

O mandado foi expedido pelo 1º Juizado de Violência Doméstica e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Ponta Grossa.

O suspeito já se encontrava detido desde o dia 2 de junho por tráfico de drogas, sob jurisdição da Vara Federal de Guaíra, local na qual a nova ordem judicial foi formalmente cumprida.

O homem permanece no sistema penitenciário.

DENÚNCIAS – A PCPR reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

Portal Guaíra via Assessoria