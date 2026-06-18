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    Guaíra – PCPR prende homem por estupro de vulnerável e importunação sexual

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 51 anos, por estupro de vulnerável e importunação sexual contra sua sobrinha-neta. A captura aconteceu na terça-feira (16), em Guaíra.

    As investigações tiveram início em 26 de maio, quando a vítima, hoje com 15 anos, revelou os abusos durante uma atividade escolar em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais.

    Segundo o relato, o suspeito, tio-avô da adolescente, utilizava do convívio familiar para cometer os abusos de forma contínua desde que a vítima tinha 13 anos.

    “Entre as provas colhidas pela polícia, está a interceptação de uma conversa em que o homem exigia a prática de ato libidinoso”, afirmou a delegada da PCPR Renata Batista.

    A prisão preventiva foi representada pela PCPR devido à gravidade do caso, ao risco de novos crimes e à possibilidade de fuga, já que o investigado atuava como caminhoneiro.

    O mandado foi expedido pelo 1º Juizado de Violência Doméstica e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Ponta Grossa.

    O suspeito já se encontrava detido desde o dia 2 de junho por tráfico de drogas, sob jurisdição da Vara Federal de Guaíra, local na qual a nova ordem judicial foi formalmente cumprida.

    O homem permanece no sistema penitenciário.

    DENÚNCIAS – A PCPR reforça o compromisso com a proteção de crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência. Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia.

    Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.

    Portal Guaíra via Assessoria

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