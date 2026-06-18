26 armas: PRF realiza maior apreensão de fuzis da história na fronteira

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou na tarde desta quarta-feira (17) a maior apreensão de fuzis da história da corporação. Durante uma fiscalização na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, no Oeste do Paraná, os agentes encontraram um arsenal escondido em um caminhão que seguia em direção a Minas Gerais. No total, foram apreendidas 41 armas de fogo, sendo 26 fuzis e 16 pistolas, além de munições e acessórios.

A abordagem ocorreu por volta do meio-dia. Segundo a PRF, o caminhão transportava insumos para ração animal e havia saído da Argentina. Durante a fiscalização, o motorista apresentou comportamento considerado suspeito e demonstrou nervosismo, o que levou os policiais a realizarem uma vistoria detalhada.

Durante as buscas, foram encontradas armas e peças escondidas no interior da cabine do veículo. Após a retirada e montagem do material, os policiais contabilizaram 25 fuzis, sendo 22 de calibre 5,56 milímetros e quatro de calibre 7,65 milímetros.

Além dos fuzis, também foram apreendidas 16 pistolas, sendo 14 de calibre 9 milímetros e duas de calibre .40, além de 5.048 munições de diferentes calibres e 127 carregadores.

Entre as armas encontradas estavam duas AK-47, modelo amplamente utilizado por grupos armados e organizações criminosas em diversos países.

De acordo com a PRF, esta é a maior apreensão de fuzis já realizada pela instituição. O recorde anterior havia sido registrado no Rio de Janeiro, em agosto de 2020.

O motorista, de 28 anos, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. Ele deverá responder pelo crime de tráfico internacional de armas, cuja pena pode chegar a 16 anos de prisão.

A apreensão integra as ações do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, iniciativa do Governo Federal voltada ao combate às organizações criminosas e ao enfraquecimento das rotas utilizadas para o transporte de armamentos e outros produtos ilícitos.

Com informações: Ponto da Notícia