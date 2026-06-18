Carros são encontrados queimados às margens do Lago de Itaipu e podem estar ligados a mega assalto no Paraguai

Dois veículos completamente incendiados foram encontrados nesta quarta-feira (17) na região de Piquiry, distrito de Santa Fe del Paraná, no Paraguai, às margens do Lago de Itaipu. A área faz fronteira com o município de Itaipulândia, no Oeste do Paraná, e o caso passou a ser investigado por possível ligação com o megaassalto registrado contra instituições bancárias em Santa Rita.

De acordo com informações preliminares das autoridades paraguaias, os automóveis encontrados carbonizados apresentam características compatíveis com veículos que teriam sido utilizados pelos criminosos durante a fuga após o ataque ocorrido na madrugada de terça-feira (16).

As investigações apontam que os carros teriam percorrido diversas localidades do departamento de Alto Paraná após o assalto. O trajeto teria passado inicialmente pela Colônia Fulgencio R. Moreno, seguido pela região de Dolores, no distrito de Tavapy, e posteriormente pela área conhecida como Km 37, em Yguazú. A rota teria terminado em Piquiry, onde os veículos foram abandonados e incendiados.

O fato de os automóveis terem sido encontrados em uma região estratégica às margens do Lago de Itaipu reforça a suspeita de que os criminosos utilizaram o local para dificultar a identificação dos veículos e eliminar possíveis evidências.

As autoridades paraguaias também investigam a possibilidade de que integrantes da quadrilha tenham atravessado o lago e ingressado em território brasileiro pela região de Itaipulândia após incendiarem os carros.

Os veículos passarão por perícias para confirmar se foram efetivamente utilizados na ação criminosa. Paralelamente, os investigadores trabalham para reconstruir a rota de fuga e identificar os responsáveis pelo mega assalto.

Com informações: Ponto da Notícia