Itaquiraí recebe mais de R$ 490 mil em recursos federais para investimentos na saúde

Raysa Almeida/Tv Sobrinho –

O município de Itaquiraí conquistou um importante reforço financeiro para a área da saúde. Na última sexta-feira (12), o prefeito Thalles Tomazelli (PL) anunciou nas suas redes socias a liberação de R$ 499 mil destinados ao setor por meio de indicação da senadora Tereza Cristina junto ao Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.

De acordo com a administração municipal, o recurso será utilizado para fortalecer os serviços oferecidos à população, contribuindo para melhorias na estrutura e na qualidade do atendimento prestado aos moradores do município.

Ao divulgar a conquista, o prefeito agradeceu à senadora pelo apoio e destacou a parceria na busca por investimentos para Itaquiraí.

“Nosso propósito é único, trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos itaquiraenses. Cada recurso conquistado representa mais investimentos, mais oportunidades e mais cuidado com a nossa gente”, afirmou o prefeito.

Com informações: TV Sobrinho