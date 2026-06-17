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    Itaquiraí recebe mais de R$ 490 mil em recursos federais para investimentos na saúde

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Raysa Almeida/Tv Sobrinho –

    O município de Itaquiraí conquistou um importante reforço financeiro para a área da saúde. Na última sexta-feira (12), o prefeito Thalles Tomazelli (PL) anunciou nas suas redes socias a liberação de R$ 499 mil destinados ao setor por meio de indicação da senadora Tereza Cristina junto ao Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.

    De acordo com a administração municipal, o recurso será utilizado para fortalecer os serviços oferecidos à população, contribuindo para melhorias na estrutura e na qualidade do atendimento prestado aos moradores do município.

    Ao divulgar a conquista, o prefeito agradeceu à senadora pelo apoio e destacou a parceria na busca por investimentos para Itaquiraí.

    “Nosso propósito é único, trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos itaquiraenses. Cada recurso conquistado representa mais investimentos, mais oportunidades e mais cuidado com a nossa gente”, afirmou o prefeito.

    Com informações: TV Sobrinho

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