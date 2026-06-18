PRF apreende carreta com quase 2 toneladas de maconha em Marechal Rondon

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu em flagrante, no município de Marechal Cândido Rondon (PR), um caminhoneiro de 38 anos transportando uma grande quantidade de maconha escondida no compartimento de carga.

A abordagem, motivada inicialmente por uma fiscalização de trânsito e pelo cumprimento da Lei do Descanso, revelou ainda que o motorista dirigia com a capacidade psicomotora alterada pelo uso de substâncias psicoativas.

Durante a fiscalização da carreta, o condutor — morador de Herval d’Oeste (SC) — afirmou aos policiais que o veículo viajava vazio. No entanto, ao perceber que o compartimento estava lacrado, a equipe solicitou a abertura para vistoria.

No interior do baú, os agentes descobriram diversos fardos contendo os tabletes de maconha que totalizaram 1.984 kg, além de dois pneus de caminhonete de origem estrangeira sem o devido desembaraço aduaneiro.

Ao realizarem a busca pessoal e a vistoria na cabine, os policiais encontraram medicamentos de uso pessoal e uma cartela de medicamento à base de anfetamina, vulgarmente conhecida como “rebite”. O motorista admitiu ter consumido dois comprimidos do medicamento, que é utilizado de forma ilegal por motoristas para inibir o sono e prolongar o tempo de direção.

O condutor recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com os veículos, a maconha e os pneus para a Delegacia de Polícia Federal em Guaíra (PR) onde será formalizado o flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, descaminho e condução sob efeito de substância psicoativa.

Com informações: Ponto da Notícia