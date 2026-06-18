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    Escola Estadual desenvolve aula prática do cultivo de mandioca em Iguatemi

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Alunos da turma do 6º ano B vespertino da Escola Estadual Oito de Maio, da professora Orizia Cristiane, participaram de uma aula prática sobre o cultivo da mandioca. Antes de colocarem a “mão na massa”, os alunos participaram de uma palestra ministrada pela técnica em Agropecuária Jaqueline Angelo de Souza, servidora Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e pelo Produtor Rural Junior Angelo de Souza.
    A mandioca é nativa da América do Sul e foi domesticada por povos indígenas na região amazônica há mais de 4.000 a 8.000 anos. Antes da chegada dos portugueses, as comunidades originárias já haviam desenvolvido técnicas avançadas para transformar espécies venenosas (mandioca brava) em alimentos seguros, como a farinha e a tapioca.
    O cultivo do tubérculo expandiu-se de forma estruturada e histórica:
    Dispersão Indígena: Povos como os Tupi-Guarani espalharam o cultivo por grande parte da América do Sul. A planta era vista como sagrada, originando lendas como a da menina Mani, que deu nome à “manioca”.
    Período Colonial: A mandioca tornou-se a base da alimentação de colonizadores e escravizados. Devido à sua alta resistência e durabilidade, plantações eram estabelecidas ao longo dos caminhos das expedições de bandeirantes.
    Expansão Global: Durante o ciclo colonial, a planta foi levada para o continente africano por meio do tráfico negreiro, onde também se consolidou como item essencial para a subsistência.
    Hoje, a Embrapa Mandioca e Fruticultura aponta que o tubérculo é o segundo alimento energético mais importante do mundo, fornecendo base nutricional para bilhões de pessoas em países em desenvolvimento.
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    Edição Online do Jornal Tribuna do Povo Nº 2.144
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