Escola Estadual desenvolve aula prática do cultivo de mandioca em Iguatemi

Alunos da turma do 6º ano B vespertino da Escola Estadual Oito de Maio, da professora Orizia Cristiane, participaram de uma aula prática sobre o cultivo da mandioca. Antes de colocarem a “mão na massa”, os alunos participaram de uma palestra ministrada pela técnica em Agropecuária Jaqueline Angelo de Souza, servidora Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e pelo Produtor Rural Junior Angelo de Souza.

A mandioca é nativa da América do Sul e foi domesticada por povos indígenas na região amazônica há mais de 4.000 a 8.000 anos. Antes da chegada dos portugueses, as comunidades originárias já haviam desenvolvido técnicas avançadas para transformar espécies venenosas (mandioca brava) em alimentos seguros, como a farinha e a tapioca.

O cultivo do tubérculo expandiu-se de forma estruturada e histórica:

Dispersão Indígena: Povos como os Tupi-Guarani espalharam o cultivo por grande parte da América do Sul. A planta era vista como sagrada, originando lendas como a da menina Mani, que deu nome à “manioca”.

Período Colonial: A mandioca tornou-se a base da alimentação de colonizadores e escravizados. Devido à sua alta resistência e durabilidade, plantações eram estabelecidas ao longo dos caminhos das expedições de bandeirantes.

Expansão Global: Durante o ciclo colonial, a planta foi levada para o continente africano por meio do tráfico negreiro, onde também se consolidou como item essencial para a subsistência.

Hoje, a Embrapa Mandioca e Fruticultura aponta que o tubérculo é o segundo alimento energético mais importante do mundo, fornecendo base nutricional para bilhões de pessoas em países em desenvolvimento.