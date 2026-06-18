InícioDestaqueEdição Online do Jornal Tribuna do Povo Nº 2.144 DestaqueEdição Online Edição Online do Jornal Tribuna do Povo Nº 2.144 Gilmar Prado oliveira 18 de junho de 2026 FacebookTwitterPinterestWhatsApp FacebookTwitterPinterestWhatsApp Artigo anteriorChina lançará sistema de pagamento digital para competir com o dólarPróximo artigoEscola Estadual desenvolve aula prática do cultivo de mandioca em Iguatemi Mais Lidas Mata-mata da Copa do Mundo: entenda como funciona a próxima fase do mundial Brasil / Mundo Segurança – Dois homens são presos suspeitos de participar de mega-assalto a bancos no Paraguai Cidades Mulher é condenada a mais de 14 anos de prisão por torturar a própria mãe de 86 anos em Guaíra Cidades Escola Estadual desenvolve aula prática do cultivo de mandioca em Iguatemi Cidades China lançará sistema de pagamento digital para competir com o dólar Brasil / Mundo