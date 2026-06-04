DOF apreende mais de 22 mil pacotes de cigarros contrabandeados em depósito clandestino em Mundo Novo

Comunicação/DOF –

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira), em ação conjunta com a Receita Federal, apreenderam na última terça-feira (2) mais de 22 mil pacotes de cigarros contrabandeados em um imóvel utilizado como depósito clandestino no município de Mundo Novo.

Os militares realizavam policiamento ostensivo no bairro Copagril quando perceberam uma movimentação suspeita em uma garagem. Ao notarem a aproximação da equipe, alguns indivíduos tentaram fechar rapidamente o portão do imóvel, enquanto um veículo deixou o local em alta velocidade. Os suspeitos que permaneceram na área fugiram pulando muros de residências vizinhas e não foram localizados.

Durante a averiguação, os policiais visualizaram diversas caixas armazenadas no interior do galpão. Em inspeção no local, foram encontradas aproximadamente 450 caixas de cigarros contrabandeados da marca Eight, totalizando cerca de 22.500 pacotes. Nenhum responsável pelo imóvel ou pela mercadoria foi encontrado.

A carga foi apreendida e encaminhada à Receita Federal em Mundo Novo. O prejuízo estimado ao crime organizado foi de aproximadamente R$ 1,1 milhão.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, em parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública), o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e a Receita Federal.

O DOF mantém um canal direto com a população para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

Com Informações: TV Sobrinho