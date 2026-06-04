quinta-feira,
04/06/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesSuspeita de integrar grupo especializado em furto de caminhonetes no PR é...
    DestaqueNotíciasCidadesMundo NovoPolicial

    Suspeita de integrar grupo especializado em furto de caminhonetes no PR é presa em Mundo Novo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Ela foi alvo da Operação Chave Fantasma, deflagrada pela polícia de Guaíra (PR)

    MidiaMax –

    Uma mulher, suspeita de integrar um grupo especializado no furto de caminhonetes no Paraná, foi presa na última quarta-feira (3). Ela foi alvo da Operação Chave Fantasma, deflagrada pela polícia de Guaíra (PR).

    Conforme a PCMS, a mulher figurava como um dos alvos da operação, cujo objetivo é desarticular o grupo criminoso. Assim, é apontado que, em menos de uma semana, três veículos teriam sido subtraídos pelos criminosos, que utilizavam dispositivos eletrônicos para acessar e dar partida nos veículos sem o uso das chaves originais.

    As investigações da polícia paranaense apontam que o grupo possui envolvimento em diversos furtos de caminhonetes, especialmente dos modelos Toyota SW4, que posteriormente eram encaminhadas ao Paraguai.

    Assim, foram realizados cumprimento de mandados de busca e apreensão, mandados de prisão e ordens de internação de adolescentes investigados.

    Com informações: TV Sobrinho

    Artigo anterior
    DOF apreende mais de 22 mil pacotes de cigarros contrabandeados em depósito clandestino em Mundo Novo
    Próximo artigo
    Câmara de Japorã homenageia o Pastor Marcos Valter com Moção de Aplausos

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: