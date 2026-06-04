Suspeita de integrar grupo especializado em furto de caminhonetes no PR é presa em Mundo Novo

Ela foi alvo da Operação Chave Fantasma, deflagrada pela polícia de Guaíra (PR)

MidiaMax –

Uma mulher, suspeita de integrar um grupo especializado no furto de caminhonetes no Paraná, foi presa na última quarta-feira (3). Ela foi alvo da Operação Chave Fantasma, deflagrada pela polícia de Guaíra (PR).

Conforme a PCMS, a mulher figurava como um dos alvos da operação, cujo objetivo é desarticular o grupo criminoso. Assim, é apontado que, em menos de uma semana, três veículos teriam sido subtraídos pelos criminosos, que utilizavam dispositivos eletrônicos para acessar e dar partida nos veículos sem o uso das chaves originais.

As investigações da polícia paranaense apontam que o grupo possui envolvimento em diversos furtos de caminhonetes, especialmente dos modelos Toyota SW4, que posteriormente eram encaminhadas ao Paraguai.

Assim, foram realizados cumprimento de mandados de busca e apreensão, mandados de prisão e ordens de internação de adolescentes investigados.

Com informações: TV Sobrinho