Polícia Civil apreende mais de 1,2 tonelada de maconha e recupera caminhonete furtada

A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), apreendeu 1.244 quilos de maconha após perseguição a uma caminhonete suspeita na região dos bairros São Jorge e Fleck.

A equipe policial recebeu informações de que uma caminhonete estaria circulando em atitude suspeita pelos bairros e que o veículo poderia ser furtado, em razão do grande número de furtos de caminhonetes registrados recentemente na região. Diante das informações, os investigadores iniciaram diligências para localizar o automóvel.

Após algum tempo de buscas, a equipe encontrou a caminhonete transitando pela via pública e deu ordem de parada utilizando sinais sonoros e luminosos.

O condutor, no entanto, desobedeceu à determinação policial e fugiu em alta velocidade pela estrada do lixão, sentido ao município de Japorã/MS. Durante o acompanhamento tático, o motorista chegou a perder o controle do veículo por diversas vezes, rampando as curvas de nível da estrada.

Em determinado momento, o suspeito abandonou a caminhonete em uma área de vegetação e fugiu a pé, não sendo localizado.

Durante vistoria no veículo, os policiais encontraram diversos tabletes de maconha no compartimento traseiro de carga e também no interior da caminhonete, que estava sem os bancos para aumentar a capacidade de transporte da droga.

Em checagem aos sistemas policiais, foi constatado que o veículo possuía registro de furto no estado do Paraná.

Após a pesagem, a droga apreendida totalizou 1.244 quilos de maconha.

A caminhonete e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Com informações Polícia Civil de Mundo Novo