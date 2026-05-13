JAPORÃ: Oficina de Grafite resulta em duas pinturas artístico-culturais na praça central

-Telas executadas durante o curso destacam o colono, a flora, fauna, o indígena e remete à conscientização ambiental-

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação)

A comunidade artística de Japorã está comemorando a execução de mais uma obra realizada hoje (13-05), no centro da cidade. Dois painéis inéditos no estilo grafiteiro foram pintados nas paredes dos sanitários da praça pública em frente a Escola Estadual Japorã. Os desenhos estão destacando a flora, fauna, as presenças do colono (agricultura familiar) e do indígena, que influenciam diretamente na história e no cotidiano do município.

A abertura da Oficina de Grafite, na manhã de hoje, contou com as participações do prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias); superintendente do Executivo, Paulo Franjotti; secretária de Educação e Cultura, Veridiana Barbosa da Silva; 1ª Dama e secretária de Saúde, Ivoni Maciel Góes Rosa; vereador Luizinho Bezerra; diretor do Departamento Municipal de Cultura, Leomar Rodrigues (Marão); diretora do Departamento de Convênios e Prestação de Contas, Luciana Soares Crepusculi, professores, alunos, servidores do município e instrutores do curso.

O prefeito Malaquias defendeu as artes como instrumento de transformação, resgate da história e de preservação da memória cultural. “Quando criança, não tivemos a oportunidade de participar de uma aula como esta. Hoje, através de parcerias da Prefeitura com a Itaipu podemos oportunizar este momento magnífico, e que esta seja a primeira de muitas artes de grafite que teremos em Japorã. Que os participantes deem continuidade embelezando mais ambientes de nossa cidade”, discursou o prefeito que abriu a oficina, pintando e deixando sua assinatura no ensaio do curso.

A mesma percepção foi manifestada pela secretária Veridiana que justificou a Oficina de Grafite como forma de incentivar a prática daqueles que já pintam por dom próprio. “A ideia é despertar o interesse, revelar novos grafiteiros e identificar novos artistas plásticos através deste estilo de pintura. Por isso, firmamos mais este convênio com a Itaipu, para incentivar a cultura, valorizar a ancestralidade e, sobretudo, atuar na consciência ambiental em nosso município”, argumentou Veridiana.

O professor de Arte em Grafite, Isaac Souza, ministrou o curso com aulas de teoria e técnicas, mostrando como executar a expressão artística e intenção estética, transbordando o uso de sprays para murais, telas e outras superfícies, explorando cores, texturas e formas. A todos Isaac ensinou como criar uma obra coletiva transformando o espaço em um ambiente mais expressivo e colorido. Em síntese, orientou como melhor aproveitar os sprays para se obter a forma de arte urbana vibrante, principalmente em paredes e espaços públicos.

“Esta oficina proporcionou aprendizado artístico aliado à conscientização ambiental, reforçando o compromisso do município com a formação cidadã e a valorização do meio ambiente entre os alunos, jovens e comunidade japoraense”, avaliou o prefeito Vitor Malaquias ao conferir o resultado final dos dois novos painéis artístico-culturais de Japorã.

A Oficina de Grafite é o resultado de parceria e investimentos que envolvem a Prefeitura de Japorã, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, a Itaipu Binacional e a Itaipu Parquetec, por meio do Núcleo de Cooperação Socioambiental.

Fotos: ©Caíque Fernandes/PMJ – Capa: ©Roney Minella/PMJ