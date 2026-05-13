BR 163 – PRF recupera caminhonete furtada após perseguição e evita tragédia com veículo desgovernado

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na madrugada desta quarta-feira (13), um jovem de 21 anos envolvido no furto de uma caminhonete ocorrido em Toledo (PR).

A ação, marcada por momentos de alta tensão, ocorreu entre os municípios de Quatro Pontes e Marechal Cândido Rondon.

O proprietário do veículo, morador de São Francisco do Sul (SC), relatou que estava em viagem na cidade de Toledo (PR), quando percebeu o crime ao notar que a caminhonete não estava mais no estacionamento da residência.

Ele buscou auxílio na Unidade Operacional da PRF em Quatro Pontes por volta das 05h, informando as características do veículo que seguia sentido Guaíra.

Imediatamente, os agentes iniciaram buscas e localizaram o automóvel no quilômetro 287 da BR-163.

Ao receber ordem de parada, o condutor desobedeceu e iniciou uma tentativa de fuga em alta velocidade.

No quilômetro 290, o suspeito pulou do veículo ainda em movimento e tentou fugir a pé por um barranco na lateral da pista.

Como o trecho é uma ladeira, a caminhonete desengatada começou a descer a rodovia desgovernada, representando risco iminente de colidir com os demais veículos que transitavam pela rodovia.

Enquanto um dos policiais iniciou a busca a pé para capturar o indivíduo, o outro agente correu em direção ao veículo em movimento, conseguindo entrar na cabine para acionar os freios e imobilizá-lo.

Durante a descida, a caminhonete chegou a antingir a lateral da viatura da PRF, causando danos leves.

O condutor, nascido em 2004, foi contido e preso. Ele confessou aos policiais que participou do furto e que foi abordado em Toledo por um desconhecido, que lhe propôs levar o veículo até Salto del Guairá, no Paraguai.

O jovem foi preso e conduzido ileso à Central de Flagrantes da Polícia Civil em Marechal Cândido Rondon, onde responderá pelo crime de furto.

O veículo recuperado foi entregue à autoridade policial para posterior restituição ao proprietário catarinense.

Portal Guaíra com PRF