Guarda municipal é preso após matar esposa na festa de casamento do casal

A celebração de um casamento terminou em tragédia na madrugada de sábado (9), em Campinas, no interior paulista. Uma mulher foi assassinada a tiros durante uma confraternização realizada após a cerimônia, e o principal suspeito do crime é o próprio marido, um guarda municipal que acabou preso em flagrante.

A vítima, Nájylla Duenas Nascimento, participava da comemoração ao lado de familiares e amigos quando uma discussão com o companheiro começou dentro da residência onde acontecia a festa.

Segundo relatos de testemunhas, o clima de tensão aumentou rapidamente e o desentendimento passou para agressões físicas. Em meio ao tumulto, o guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, de 55 anos, teria utilizado uma arma de fogo contra a esposa.

Ainda conforme pessoas que estavam no imóvel, o suspeito deixou o local logo após os primeiros disparos, mas retornou pouco tempo depois e efetuou novos tiros contra a vítima.

Familiares conseguiram retirar as crianças que estavam na casa antes da chegada das equipes de socorro. Nájylla chegou a receber atendimento do Samu, mas morreu no local.

Ela deixa três filhos de um relacionamento anterior.

A arma usada no crime foi apreendida pelas autoridades. O guarda municipal foi levado para o 2º Distrito Policial de Campinas, onde permanece à disposição da Justiça. O caso é investigado como feminicídio.

(Com informações da CNN Brasil)