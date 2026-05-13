Concessão de energia é renovada por mais 30 anos em MS

Segundo Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul, o novo contrato estabelece, com base nas regras do governo federal e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), condições para melhorar o desempenho do setor.

“Com o amadurecimento regulatório, os novos instrumentos contratuais passam a incorporar metas mais rigorosas de qualidade, maior atenção à resiliência das redes diante de eventos climáticos extremos e estímulos claros à inovação e à modernização tecnológica”, afirma.

Até 2030, a empresa planeja obras estruturantes para acompanhar o crescimento das agroindústrias e do desenvolvimento econômico no estado: