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    Concessão de energia é renovada por mais 30 anos em MS

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Contrato prevê investimentos em expansão das redes elétricas até 2030.

    O contrato que renova a concessão do serviço de distribuição de energia elétrica em Mato Grosso do Sul por mais 30 anos foi assinado entre a Energisa e o Ministério de Minas e Energia.

    Também foram anunciados novos investimentos para os próximos cinco anos, destinados à expansão das redes, que devem permitir 125 mil novas ligações, e à modernização das infraestruturas existentes.

    Segundo Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul, o novo contrato estabelece, com base nas regras do governo federal e da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), condições para melhorar o desempenho do setor.

    “Com o amadurecimento regulatório, os novos instrumentos contratuais passam a incorporar metas mais rigorosas de qualidade, maior atenção à resiliência das redes diante de eventos climáticos extremos e estímulos claros à inovação e à modernização tecnológica”, afirma.

    Até 2030, a empresa planeja obras estruturantes para acompanhar o crescimento das agroindústrias e do desenvolvimento econômico no estado:

    • Região Sul: estão previstas duas novas subestações de distribuição, somando 22,5 Megavolt-Ampere (MVA) de potência instalada, e a ampliação de cinco subestações existentes, com 90 MVA adicionais. Também serão construídas duas linhas de distribuição em alta tensão de 138 kilovolts (kV), totalizando 6,5 quilômetros.
    • Região Centro: duas subestações serão ampliadas, com acréscimo de 20 MVA, e será construída uma linha de distribuição de alta tensão de 138 kV, com 5,8 quilômetros de extensão. As obras acompanham a expansão do mercado imobiliário local.
    • Região Norte: está prevista a ampliação de uma subestação, com 15 MVA de potência adicional, e a construção de 49 quilômetros de linhas de distribuição em média tensão, para atender novas ligações e reforçar o sistema elétrico.

    Fonte: Portal G1 MS

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