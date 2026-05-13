Após perseguição, GM de Guaíra recupera Hilux e prende homem

A Guarda Municipal de Guaíra recuperou, na madrugada desta terça-feira (13), uma caminhonete Toyota Hilux furtada após uma perseguição que mobilizou equipes da corporação e da Polícia Rodoviária Federal. Um homem de 24 anos foi preso durante a ação.

Conforme as informações divulgadas, a equipe da Guarda Municipal realizava patrulhamento ostensivo pela Avenida Almirante Tamandaré, por volta das 4h20, quando visualizou uma Toyota Hilux branca trafegando com os faróis apagados nas proximidades de um posto de combustíveis.

Ao perceber a presença da viatura, o condutor acelerou bruscamente e desobedeceu à ordem de abordagem, iniciando fuga pelas ruas da cidade. Durante o acompanhamento tático, o motorista realizou manobras perigosas e chegou a trafegar pela contramão da Ponte Ayrton Senna, no sentido ao Mato Grosso do Sul.

Segundo o boletim, o suspeito tentou seguir em direção ao Paraguai, sendo realizado um cerco policial com apoio da Polícia Rodoviária Federal. Após a abordagem, foi constatado que a caminhonete Toyota Hilux, ano 2018, possuía registro de furto.

Ainda conforme o registro, o homem relatou que receberia cerca de R$ 1 mil para entregar o veículo no país vizinho. A caminhonete estava sem as chaves no momento da abordagem.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Guaíra, onde permaneceu à disposição da Justiça. O veículo recuperado também foi encaminhado à delegacia.

Fonte: Ponto da Notícia