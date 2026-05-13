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    Pesquisa confirma provavel 2º turno entre Riedel e Fábio Trad em MS

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    O governador Eduardo Riedel aparece na liderança com 43% das intenções de voto, mas sem alcançar maioria suficiente para liquidar a eleição na primeira etapa

    A primeira pesquisa registrada do instituto Real Time Big Data para o Governo de Mato Grosso do Sul em 2026 indica que a disputa pode ser definida apenas em segundo turno.

    Na segunda colocação está Fábio Trad, com 21%. O resultado projeta, neste momento, um eventual segundo turno entre o atual governador e o ex-deputado federal petista. O deputado estadual João Henrique Catan surge em terceiro lugar, com 11%.

    O levantamento também incluiu o ex-senador Delcídio do Amaral, que marcou 7%, apesar de ainda não ter oficializado qual cargo pretende disputar nas eleições deste ano. Na sequência aparecem Renato Gomes, com 2%, Lucien Rezende, com 2%, e Jefferson Bezerra, com 1%.

    Os votos brancos e nulos somaram 5%, enquanto 8% dos entrevistados disseram não saber em quem votar ou preferiram não responder.

    Segundo os dados divulgados pelo instituto, esta é a primeira pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral já com o grupo de pré-candidatos mais consolidado para a corrida estadual. Em dezembro do ano passado, em um cenário sem registro oficial e com maior quantidade de nomes testados, Riedel aparecia com 55%, enquanto Fábio Trad tinha 17%.

    Em setembro de 2025, outro levantamento do mesmo instituto mostrava o governador com 51% das intenções de voto, contra 10% do petista. A nova rodada indica redução da vantagem de Riedel e crescimento de Fábio Trad na disputa estadual.

    Confira os números do primeiro turno:

    • Eduardo Riedel (PP) – 43%
    • Fábio Trad (PT) – 21%
    • João Henrique Catan (Novo) – 11%
    • Delcídio do Amaral (PRD) – 7%
    • Renato Gomes (DC) – 2%
    • Lucien Rezende (PSOL) – 2%
    • Jefferson Bezerra (Agir) – 1%
    • Brancos e nulos – 5%
    • Indecisos – 8%

    A pesquisa Real Time Big Data ouviu 1.600 eleitores em Mato Grosso do Sul entre os dias 9 e 11 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

    O levantamento foi contratado com recursos do próprio instituto e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo MS-06412/2026.

    Fonte: Líder News

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