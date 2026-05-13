Governo de MS libera R$ 4 milhões para melhorias em estrada de acesso ao assentamento Tamakavi em Itaquiraí

Convênio firmado pelo Governo do Estado prevê obras de revestimento primário na Estrada Vicinal Filomena; governador Eduardo Riedel cumpre agenda no município nesta quarta-feira

O município de Itaquiraí será contemplado com um importante investimento em infraestrutura rural por meio de convênio firmado pelo Governo de Mato Grosso do Sul. Publicação no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (11) autorizou a aplicação de R$ 4 milhões para execução de obras de revestimento primário na Estrada Vicinal Filomena, principal acesso ao assentamento Tamakavi.

A obra abrangerá aproximadamente 14,4 quilômetros da via e tem como objetivo melhorar as condições de trafegabilidade, garantindo mais segurança e mobilidade para moradores, produtores rurais e usuários que dependem diariamente do trecho. O convênio terá validade de 24 meses.

De acordo com as informações divulgadas no Diário Oficial, os serviços deverão ser concluídos em até 360 dias após a emissão da ordem de início da obra. O contrato seguirá vigente por mais 120 dias após o encerramento da execução. Os atos administrativos foram assinados pelo diretor-presidente da Agesul, Rudi Fiorese.

O investimento integra um pacote superior a R$ 21 milhões autorizado pelo Governo do Estado para obras de infraestrutura urbana e recuperação de estradas vicinais nos municípios de Bataguassu, Itaquiraí e Dois Irmãos do Buriti.

A confirmação do convênio ocorre no mesmo dia em que o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, cumpre agenda oficial na região Cone Sul. Nesta quarta-feira (13), o chefe do Executivo estadual visita os municípios de Itaquiraí, Mundo Novo e Eldorado para acompanhar obras, inaugurações e assinatura de novos investimentos.

Em Itaquiraí, Eduardo Riedel participa de supervisão técnica de obras em andamento, inaugura a unidade local do Corpo de Bombeiros e oficializa autorização para implantação de sinalização viária, além da celebração de convênio destinado à construção de 80 unidades habitacionais no Jardim Nova Conquista.

A agenda contará ainda com a presença do prefeito e presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, vereadores e representantes de diversos setores da sociedade local.

Fonte: Portal do Conesul