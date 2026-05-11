Samu mobilizou equipe após acidente com três vítimas em Naviraí; uma delas está em estado grave

Jovem de 24 anos sofreu parada cardiorrespiratória após atropelamento no Jardim Paraíso e teve a PCR revertida pela equipe do Samu antes de ser encaminhado ao hospital.

Uma ocorrência grave registrada na noite de ontem mobilizou equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em Naviraí. O acidente envolvendo uma motocicleta e dois pedestres aconteceu por volta das 20h, no cruzamento da Avenida Iputã com a Rua Terezinha, no Jardim Paraíso, deixando uma das vítimas em estado crítico.

Conforme as informações apuradas, as três vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Naviraí. Uma delas, identificada pelas iniciais J.L.M., de 24 anos, foi encontrada caída ao solo e já em parada cardiorrespiratória. Diante da gravidade da situação, os socorristas iniciaram imediatamente os procedimentos de reanimação ainda no local do acidente.

Atuaram na ocorrência a técnica de enfermagem Verônica, o técnico Luiz e o condutor Wellington, que desempenharam papel fundamental no atendimento emergencial.

Após intensas manobras realizadas pela equipe do Samu, a PCR foi revertida ainda durante o atendimento, possibilitando a estabilização inicial da vítima antes do encaminhamento ao Hospital Municipal de Naviraí.

Durante o socorro, os profissionais constataram possível fratura no tornozelo direito, além de sangramento discreto na região da face e sinais de palidez cutânea, indicando a gravidade dos ferimentos provocados pelo atropelamento. O jovem foi encaminhado à unidade hospitalar em estado considerado gravíssimo, permanecendo sob cuidados médicos.

Nossa reportagem entrou em contato com o Hospital Municipal de Naviraí, que informou que uma das vítimas atropeladas foi transferida em vaga zero para o Hospital da Vida, devido à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Militar esteve no local colhendo informações sobre as circunstâncias do acidente, que deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. Redação:

Fonte: Portal do Conesul, com informações do Samu/Naviraí.