De Japorã para o Brasil: Projeto que une Laço Comprido e Educação vira referência nacional

-Parceria do Executivo Municipal com Projeto “Escolinha Estrelinha da Fronteira” é elogiado pelo CLC-

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação) – Colaborou Paulo Do Ouro Jr.

O som do laço cortando o ar em Japorã já está ecoando em nível nacional. Na semana que passou, o projeto Escolinha Estrelinha da Fronteira — que funciona no Clube de Laço Estrela da Fronteira — atraiu os olhares do Circuito de Laço Comprido (CLC), a maior vitrine do esporte no Brasil. A visita de Abeldes Junior, o “Pitiço”, diretor de provas e eventos do CLC, selou o reconhecimento de uma iniciativa que está a mudar o destino das crianças da região.

“GRANDE EXEMPLO”

O que diferencia o Japorã de outros centros de treinamento não é apenas a técnica, mas o DNA social. Segundo avaliação da assessoria do CLC, o projeto é considerado “um grande exemplo do caminho planejado na educação” já registrado pela entidade.

O foco vai além da pista: para girar o laço, é preciso ter nota no boletim. O acompanhamento escolar rigoroso e a disciplina são os pilares que sustentam a parceria com a Prefeitura Municipal. “Isso traz uma segurança maior para as crianças, tranquilidade, dando até maior conforto a todas que estão totalmente envolvidas na atividade”, destacou Pitiço, impressionado com a gestão familiar conduzida pela coordenadora Nete Schultz e pelo patrão do clube, Renner Ramos.

TRADIÇÃO COMO FERREMENTA DE CIDADÂNIA

Para a secretária de Educação, Veridiana Barbosa, o esporte é um dos caminhos para formar cidadãos. “Trabalhamos respeito e convivência, incentivando nossas crianças a valorizarem a cultura da nossa região. Esta parceria com o Clube Estrelinha da Fronteira propicia estas comdições”, pontua.

Ao receber a visita de Pitiço, na Prefeitura, o superintendente do Executivo, Paulo César Franjotti, acompanhado pela vice-prefeita Ana Cristina Teodoro (Aninha), avalizou as informações apresentadas pelo Patrão Renner Ramos. “É um projeto consistente que tem feito a diferença somando na meta da gestão de entretenimento a cultura, o esporte, a educação”, frisou Franjotti. “É investimento na promoção do bem estar social e, principalmente, na formação cidadã”, acrescentou Aninha.

O prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias), entusiasta do projeto, vê no reconhecimento do CLC a validação de um investimento no futuro. “Mostra que estamos no caminho certo. É um trabalho que investe nas crianças, na cultura e visa um melhor futuro para nosso município”, destaca o gestor.

12º ENCONTRO DO LAÇO

O reconhecimento nacional por meio do CLC chega em um momento estratégico. Entre os dias 21 e 24 de maio, o Clube de Laço Estrela da Fronteira, sediado no distrito de Jacareí, será palco do 12º Encontro Estadual de Laço Comprido.

O evento promete não apenas reunir os melhores laçadores do estado, mas também celebrar o sucesso de uma escolinha que provou que, na fronteira, a tradição caminha de mãos dadas com a sala de aula, com apoio e incentivo da Gestão “Ampor Pelo Nosso Povo”.