JAPORÃ: Sebrae e Prefeitura inauguram Sala do Empreendedor no centro da cidade

-Meta da parceria institucional é ampliar atendimentos, oferecer ferramentas de negócios, gerar empregos e desenvolvimento do município-

(Roney Minella – Assessoria de Comunicação)

O Sebrae MS (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Mato Grosso do Sul) e a Prefeitura de Japorã inauguraram, na tarde desta segunda-feira (11-05), a Sala do Empreendedor. O espaço está localizado na sede do município, na avenida principal da cidade, Fernando Saldanha, esquina com a rua Benedito de Melo.

A inauguração foi liderada pelo gerente do Sebrae Regional Sul, Marcos Rodrigo Faria, e pelo prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias). A solenidade contou com as participações do Analista Territorial do Sebrae, Luiz Cavalcante, e do presidente da Aceja (Associação Comercial e Empresarial de Japorã), Walter José Silva.

O evento foi prestigiado pela vice-prefeita Ana Teodoro (Aninha); pelos vereadores Gabriel Klasmann (presidente), Dorival Velasquez (vice-presidente) e Luiz Bezerra; secretários municipais, dentre eles o superintendente do Executivo, Paulo Franjotti, o diretor do Departamento de Indústria e Comércio, Sidinei Lobo (Ney Lobo), servidores do município e populares.

“Estamos trazendo a Sala do Empreendedor mais perto da comunidade e, principalmente, mais próximo dos empreendedores. A meta é garantir que o Sebrae ofereça suas ações e atendimentos com mais agilidade onde os empreendedores possam chegar, tirar suas dúvidas e, ao mesmo tempo, tenham a oportunidade de conhecer mais opções de negócios”, explicou o gerente regional do Sebrae.

“Vivemos o momento da Inteligência Artificial. Como utilizar essas ferramentas e tecnologias? Começar a entender esta realidade, ser a ponte para orientar e aproveitar essa novidade. Tudo isso poderá ser encaminhado através desta Sala do Empreendedor. Temos a questão da reforma tributária, o novo sistema de tributação que resultará num impacto direto nas relações comerciais. Onde recorrer e buscar sanar as dúvidas? Será aqui na Sala do Empreendedor”, afirmou Marcos Faria.

O prefeito Vitor Malaquias destacou sua satisfação ao inaugurar a nova Sala do Empreendedor observando que o Japorã vive um novo momento de avanços e já começa a figurar no Mapa de Desenvolvimento e nas divulgações da grande imprensa. “Este espaço é o resultado de mais uma parceria onde cumprimos o Plano de Desenvolvimento Municipal, dentro do programa Cidade Empreendedora. Tenho a certeza de que teremos muito sucesso por meio desta parceria com o Sebrae. Para isso, trouxemos o Júnior, servidor capacitado do quadro de funcionários da Prefeitura que coordenará este novo empreendimento”, afirmou Malaquias que desejou sucessos à equipe que atenderá no novo espaço público de Japorã.

O prefeito Vitor Malaquias em sua fala na cerimônia de inauguração enfatizou: “Queremos oportunizar novos empreendimentos. Tudo isso para gerar mais renda, novos empregos, fomentar o comércio. Por isso, a importância da Sala do Empreendedor em nossa cidade, como meio de apoiar o desenvolvimento de todo o município, seja do distrito de Jacareí, da Aldeia Porto Lindo e da cidade. Também agradecemos o apoio de toda a Câmara de Vereadores nas ações institucionais e a Aceja que está comprometida em incentivar os nossos empreendedores nesta parceria com o Município”, finalizou o prefeito Vitor Malaquias.

O presidente da Aceja, Walter Silva, relembrou momentos históricos até a chegada da Sala do Empreendedor. Ele comemorou uma parceria firmada, pois, no mesmo local começa a funcionar a sede da Associação Comercial e Empresarial de Japorã. Walter citou que o desafio do Sebrae em envolver e atuar no atendimento dos empreendedores rurais também está no plano de metas da Aceja e que o Município, o Sebrae e a Aceja atuarão em conjunto no encaminhamento de ações para o crescimento empresarial.

A solenidade foi encerrada com uma foto oficial marcando o momento histórico voltado ao empreendedorismo de Japorã.

Fotos: ©Caíque Fernandes/PMJ