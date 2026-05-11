Homem encontrado morto pode ser a 4ª vítima do frio em MS

No último caso, corpo estava em casa abandonada na Moreninha III e polícia apura causa da morte

Homem de 58 anos, identificado como Enéias Marinho de Souza, foi encontrado morto na manhã deste domingo (10) em uma residência abandonada na Vila Moreninha III, em Campo Grande, e pode ser a quarta vítima do frio intenso registrado em Mato Grosso do Sul neste fim de semana. A Polícia Civil investiga a possibilidade de morte por hipotermia, hipótese já levantada em outros três casos registrados entre a Capital e Dourados durante a madrugada.

Segundo boletim de ocorrência registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, o irmão o encontrou caído dentro do imóvel.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados por volta das 12h. Quando as equipes chegaram, Enéias já estava sem sinais vitais, com sangramento pela boca e em rigidez cadavérica.

Conforme o registro policial, bombeiros identificaram uma lesão no pescoço da vítima. A perícia criminal, no entanto, não encontrou sinais aparentes de violência durante a análise inicial realizada no local.

A Polícia Civil informou que o homem vivia em situação de vulnerabilidade social e fazia uso de drogas, conforme relatos de familiares. O imóvel onde o corpo estava foi descrito como abandonado e em condições insalubres.

Diante das circunstâncias, investigadores consideram a possibilidade de morte provocada pela exposição ao frio intenso registrado nos últimos dias no Estado. Outra hipótese analisada é a de complicações relacionadas ao consumo excessivo de entorpecentes.

O corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde passará por exame necroscópico para confirmação da causa da morte. Caso a suspeita seja confirmada, Enéias será a quarta vítima associada à onda de frio em Mato Grosso do Sul em menos de 24 horas.

Histórico – O terceiro caso foi registrado em Dourados, onde um homem ainda não identificado foi encontrado morto às margens da BR-163, na manhã deste domingo. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, o corpo estava no km 260 da rodovia e não apresentava sinais aparentes de violência.

Horas antes, Campo Grande já havia registrado outras duas mortes com suspeita de hipotermia. Um homem foi encontrado ao lado de uma unidade de saúde no Bairro Santo Amaro. A segunda vítima, identificada como Edson Romeiro Franco, foi localizada caída na calçada em frente a um bar no Bairro São Jorge da Lagoa.

Segundo o delegado Felipe Rossato, que atendeu os primeiros casos na Capital, a principal linha investigativa aponta para mortes causadas pela exposição às baixas temperaturas registradas durante a madrugada.

Dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) apontaram sensação térmica negativa em Campo Grande durante a manhã deste domingo. Em Dourados, a sensação chegou a 1,8°C.

Fonte: Gustavo Bonotto – Campo Grande News

Foto: Osmar Veiga