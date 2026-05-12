Guaíra – Acidentes com veículos da Saúde mobilizam atendimento e apoio aos pacientes

O Município de Guaíra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, esclareceu as ocorrências envolvendo dois veículos da frota responsável pelo transporte de pacientes registradas ontem, segunda-feira (11), durante deslocamentos para atendimentos agendados nas cidades de Toledo e Cascavel.

O primeiro acidente aconteceu durante a madrugada e envolveu o veículo Fiat/Cronos, frota 615, que seguia para Toledo transportando um paciente. Conforme relato preliminar, o automóvel reduziu a velocidade devido a um acidente já registrado na rodovia, momento em que um caminhão que trafegava logo atrás não conseguiu frear a tempo e atingiu a traseira do carro.

Apesar do impacto, o motorista e o paciente não sofreram ferimentos, sendo registrados apenas danos materiais. O paciente seguiu normalmente para o atendimento médico agendado.

Já o segundo acidente ocorreu no meio da manhã e envolveu o ônibus da Saúde, frota 567, que transportava cerca de 35 pacientes para consultas e procedimentos em Toledo e Cascavel.

Segundo informações apuradas no local, o trânsito na BR-163 apresentou retenção nas proximidades da AGM devido a um problema mecânico em uma carreta. Durante a redução e parada do fluxo de veículos, o ônibus acabou colidindo na traseira de um caminhão.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia prestaram atendimento à ocorrência. Apesar do susto, não houve registro de feridos graves. Alguns ocupantes tiveram apenas escoriações leves, sem necessidade de encaminhamento hospitalar.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que mobilizou imediatamente apoio para garantir a continuidade do transporte dos pacientes até seus respectivos destinos e agendas médicas.

O Município de Guaíra acompanha ambas as situações, presta toda a assistência necessária aos envolvidos e reforça o compromisso com a segurança dos pacientes e servidores que utilizam diariamente o transporte da saúde.

Portal Guaíra com Assessoria