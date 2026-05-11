DOF apreende carreta com 35 mil pacotes de cigarros contrabandeados em Fátima do Sul

A carreta com os cigarros e o autor foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de aproximadamente R$ 2 milhões.

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, neste sábado (9), uma carreta carregada com aproximadamente 35 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, em Fátima do Sul. Um homem de 35 anos foi preso em flagrante.

Os militares realizavam bloqueio policial na MS-276, próximo à ponte do Rio Dourados, quando abordaram uma Scania acoplada a um semirreboque. Durante entrevista, o condutor apresentou nervosismo e entrou em contradição ao informar que transportava carga de milho para o Paraná.

Ao ser informado que a carreta seria vistoriada, o motorista confessou que transportava cigarros de origem estrangeira. O homem afirmou que pegou o caminhão carregado em Dourados e levaria a carga até Maringá (PR), pelo valor de R$ 40 mil.

A ação ocorreu no âmbito da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, em parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal direto com a população para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

Fonte: Líder News