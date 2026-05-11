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    BR 277 – PRF apreende carga milionária de cigarros eletrônicos e medicamentos proibidos

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de sábado (9), uma grande carga de mercadorias contrabandeadas e produtos de importação proibida durante fiscalização na BR-277, em Cascavel.

    A abordagem ocorreu por volta das 21h, quando os policiais fiscalizaram um caminhão-cegonha que seguia em direção à capital paranaense. Durante a vistoria, a equipe encontrou diversos volumes escondidos no interior da cabine do veículo.

    No compartimento foram localizados aproximadamente 4.750 cigarros eletrônicos, cuja comercialização é proibida no Brasil, além de centenas de unidades de medicamentos de importação irregular, entre eles produtos utilizados para emagrecimento e anabolizantes. Também foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos de alto valor agregado.

    O motorista informou que carregou a mercadoria em Foz do Iguaçu e que o destino final seria a cidade de São Paulo (SP).

    Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel. O veículo e toda a carga apreendida foram entregues aos órgãos competentes para os procedimentos cabíveis.

    Portal Guaíra com informações da Tarobá

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