BR 277 – PRF apreende carga milionária de cigarros eletrônicos e medicamentos proibidos

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na noite de sábado (9), uma grande carga de mercadorias contrabandeadas e produtos de importação proibida durante fiscalização na BR-277, em Cascavel.

A abordagem ocorreu por volta das 21h, quando os policiais fiscalizaram um caminhão-cegonha que seguia em direção à capital paranaense. Durante a vistoria, a equipe encontrou diversos volumes escondidos no interior da cabine do veículo.

No compartimento foram localizados aproximadamente 4.750 cigarros eletrônicos, cuja comercialização é proibida no Brasil, além de centenas de unidades de medicamentos de importação irregular, entre eles produtos utilizados para emagrecimento e anabolizantes. Também foram apreendidos diversos dispositivos eletrônicos de alto valor agregado.

O motorista informou que carregou a mercadoria em Foz do Iguaçu e que o destino final seria a cidade de São Paulo (SP).

Diante dos fatos, o condutor foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Cascavel. O veículo e toda a carga apreendida foram entregues aos órgãos competentes para os procedimentos cabíveis.

Portal Guaíra com informações da Tarobá